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Nuxis.
01 maggio 2026 alle 00:21

La Grotta di Acquacadda-Su Montixeddu è monumento naturale 

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Con un decreto dell'assessora della Difesa dell'ambiente, la Regione ha istituito il monumento naturale “Grotta di Acquacadda - Su Montixeddu”, a Nuxis. Riccardo Cicilloni, professore dell'Unversità di Cagliari - nel percorso più ampio che l’Ateneo, il Comune di Nuxis, lo Speleo Club Nuxis e il Parco geominerario, portano avanti per la valorizzazione del sito. La grotta di Acquacadda unisce una serie di temi di interesse come l'archeologia (è la sede di un luogo di culto dell'Età del rame), ma anche da un punto di vista geologico e speleologico.

«L'associazione è entusiasta per l'obiettivo raggiunto - ha detto Roberto Curreli, già presidente dello Speleo Club Nuxis - assieme al riconoscimento del ministero dell'Ambiente come geosito di interesse nazionale, dà lustro al territorio e al lavoro dello stesso Club». «Ringraziamo la Regione e tutti coloro che si sono adoperati per raggiungere questo grande risultato», ha detto il sindaco Romeo Ghilleri, e l'assessore Damiano Cani ha aggiunto: «Abbiamo accolto con molta soddisfazione la nomina a monumento naturale, questo riconoscimento consente al sito una maggiore visibilità».

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