La Grotta dei fiori entra nel Cammino di Santa Barbara 

A dieci anni dalla sua nascita, il compendio del parco dell’associazione Grotta dei Fiori ottiene un riconoscimento incoraggiante: fa ora parte del circuito del Cammino storico minerario naturalista religioso Santa Barbara. Potrà proporsi come tappa degli itinerari: <Ci riempie di orgoglio – afferma Cinzia Mattana, una delle dirigenti del sodalizio e lei stessa prossima a ottenere la qualifica di guida ambientale – questo parco nasce a disposizione di tutti, è un piccolo paradiso alle porte della città, i pellegrini di Santa Barbara potranno da Cannas di Sopra arrivarci a piedi, in bici o a cavallo e apprezzare quanto di buono stiamo facendo>. Dopo aver acquisito tratti di colline all’imboccatura della valle carsica del rio Cannas (che per le recenti piogge intense rivela una portata discreta) i volontari hanno prima eliminato discariche abusive, valorizzato i sentieri che conducono alle grotte oggetto di continui studi geologici, creato un parco (accessibile gratis a tutti) che richiama centinaia di camperisti, una zona giochi, un piccolo zoo (che proprio ieri vanta un ospite in più: oltre alle oche, alle capre e a un’asinella, c’è ora anche un pony) e allestito un punto di raccoglimento religioso consacrato dalla Chiesa.

