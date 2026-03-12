VaiOnline
Carbonia.
13 marzo 2026 alle 00:37

La Grotta dei fiori entra nel Cammino di Santa Barbara 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A dieci anni dalla sua nascita, il compendio del parco dell’associazione Grotta dei Fiori ottiene un riconoscimento incoraggiante: fa ora parte del circuito del Cammino storico minerario naturalista religioso Santa Barbara. Potrà proporsi come tappa degli itinerari: <Ci riempie di orgoglio – afferma Cinzia Mattana, una delle dirigenti del sodalizio e lei stessa prossima a ottenere la qualifica di guida ambientale – questo parco nasce a disposizione di tutti, è un piccolo paradiso alle porte della città, i pellegrini di Santa Barbara potranno da Cannas di Sopra arrivarci a piedi, in bici o a cavallo e apprezzare quanto di buono stiamo facendo>. Dopo aver acquisito tratti di colline all’imboccatura della valle carsica del rio Cannas (che per le recenti piogge intense rivela una portata discreta) i volontari hanno prima eliminato discariche abusive, valorizzato i sentieri che conducono alle grotte oggetto di continui studi geologici, creato un parco (accessibile gratis a tutti) che richiama centinaia di camperisti, una zona giochi, un piccolo zoo (che proprio ieri vanta un ospite in più: oltre alle oche, alle capre e a un’asinella, c’è ora anche un pony) e allestito un punto di raccoglimento religioso consacrato dalla Chiesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 