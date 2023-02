«La grotta artificiale poteva diventare attrazione turistica» 

In qualità di esperto della Cagliari sotterranea ha sempre definito un “errore” limitarsi a coprire la cavità sotto Piazza d’Armi. «Sono felice per la messa in sicurezza della piazza e la futura eliminazione del semaforo con la nuova rotatoria, novità che giungono ora con questa amministrazione dopo un lunghissimo iter», premette Marcello Polastri, presidente della commissione Patrimonio. «Devo però ammettere, come già ribadito, che avrei preferito valorizzare il sito con una maggiore spesa pubblica. Sono dispiaciuto per il ricolmo di una porzione della cavità sotterranea al fine di consolidarla. Poiché non si tratta una cavità qualsiasi, bensì una grotta artificiale che rappresenta la storia di Cagliari, delle sue cave sotterranee che diedero la pietra da costruzione ai quartieri storici di città, dal periodo romano al Medioevo e oltre. Un sotterraneo esteso centinaia di metri che divenne cava per il vicino carcere, rifugio di guerra nel 1943, per la cui valorizzazione turistica proposi, scrivendo alla Soprintendenza che però stranamente non ha mai risposto, la realizzazione di una spessa soletta. Insomma una soluzione certo più costosa del ricolmo, circa 2 milioni di euro, che avrebbe, però, consentito di poter sorreggere il passaggio sicuro delle auto e consentire l’accesso ai turisti nell’ipogeo». ( ma. mad. )

