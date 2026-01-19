La Groenlandia gela le Borse europee 

Francoforte. L’uragano Trump mette a soqquadro i mercati. Il fronte non è più una disputa commerciale classica, si chiama Groenlandia. L’annuncio del presidente Usa di dazi del 10% dal primo febbraio per i Paesi che hanno inviato contingenti in Groenlandia ha provocato la reazione negativa delle Borse europee, che hanno bruciato 225 miliardi di capitalizzazione.

L’incertezza costa

Le tensioni Usa-Ue hanno scatenato un clima di incertezza che ha scatenato la corsa ai beni rifugio. Primo fra tutti l’oro, che ha messo a segno un nuovo record, balzando a 4.690 dollari l’oncia, e gli analisti lo vedono sempre più vicino la soglia dei 5.000 dollari. Sul fronte delle Borse europee, i listini che hanno registrato la peggiore performance sono Parigi (-1,78%) e Francoforte (-1,34%). Giornata pesante anche per Milano (-1,32%), che manda in fumo 14,4 miliardi di capitalizzazione. Più contenute le perdite di Madrid (-0,26%) e Londra (-0,39%). A pagare il conto sono stati principalmente il lusso (-3,4%), il settore tecnologico (-3,3%) e le auto (-2,4%). E se le Borse bruciano miliardi, il dollaro si indebolisce sulle principali valute internazionali. Un contesto di incertezza macroeconomica che ha inoltre provocato il calo del prezzo del petrolio e quello del gas. Dal Fondo monetario internazionale, intanto, si sottolinea come un’escalation sui dazi e nelle tensioni geopolitiche rappresenti «un rischio rilevante, che potrebbe incidere in modo significativo sulla crescita». La direttrice generale Kristalina Georgieva, in una intervista a Bloomberg Tv a Davos, ricorda che le tensioni sulla Groenlandia potrebbero frenare la «crescita e quindi la strada migliore da seguire è trovare un percorso verso un accordo. E questo sarà positivo per tutti».

L’arma nella fondina

Intanto a Bruxelles si analizzano le possibili reazioni a Trump. Una pistola è già sul tavolo: vale 93 miliardi e sono i controdazi messi in freezer l’estate scorsa, che senza un nuovo intervento dell’Ue scatterebbero automaticamente dal 7 febbraio. È su questa arma, per ora, che l’Europa fa affidamento. L’impressione è che, rispetto al recente passato, sul dossier Groenlandia ci sia una maggiore unità dei 27, trainati da un’irritazione in costante crescita. Parlare di rottura, tuttavia, resta un tabù. A Bruxelles nessuno (o quasi) ritiene che convenga andare allo scontro totale con Washington. Da qui a giovedì sera una girandola di contatti e incontri servirà a delineare l’entità della risposta europea. Decisivi, di certo, saranno gli incontri che il presidente americano avrà a Davos. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha scelto di convocare il summit straordinario dei 27 giovedì a partire dalle 19, di modo che diversi leader possano prima tastare le intenzioni della Casa Bianca. A quel punto sarà il vertice Ue a pronunciarsi sull’opportunità di far scattare i controdazi da 93 miliardi.

Merz prudente

Intanto non ci si sbilancia sullo strumento anti-coercizione, l’opzione nucleare per la cui attivazione servono mesi. Ma soprattutto manca una maggioranza qualificata dei 27 a favore, nonostante il pressing di Parigi. Emmanuel Macron, come in estate, ha preso le redini del gruppo dei falchi. Ha convocato il consiglio nazionale di difesa e sicurezza sulla Groenlandia e ha respinto l’invito di Trump ad entrare nel Board di Gaza. Ma non tutti la pensano come lui. Il britannico Keir Starmer ha ribadito che Londra è dalla parte dei groenlandesi e dei danesi ma ha avvertito che «una guerra commerciale con gli Usa non è nell’interesse di nessuno». «Bisogna evitare una escalation», ha rimarcato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, al quale si è unito il vicepremier Antonio Tajani. Anche nei gruppi politici domina il dossier Groenlandia. Il Ppe, rispetto a socialisti, liberali e verdi, mantiene una posizione di prudenza, ma non si opporrà alla decisione, attesa per domani, di rinviare il via libera definitivo dell’Eurocamera all’intesa sui dazi Ue-Usa.

