La grinta di Lapadula al servizio della squadra aspettando i suoi gol 

Un leone in gabbia, Gianluca Lapadula. Per quasi tre mesi ha dovuto guardare da lontano il Cagliari affrontare tra mille difficoltà quella Serie A riconquistata anche e soprattutto grazie ai suoi gol. Galeotta la caviglia che lo aveva tormentato negli ultimi mesi della passata stagione e che lo ha costretto a sottoporsi a intervento chirurgico all'alba della nuova. Ora, però, Lapagol getta via le stampelle. La condizione è tutt'altro che ottimale, ma questo pomeriggio, sul volo che farà partire la trasferta di Salerno, ci sarà anche lui. Salvo sorprese. Claudio Ranieri ieri ha fatto conoscere il desiderio del suo bomber, che non è nelle condizioni di scendere in campo, ma vuole essere al fianco dei suoi compagni in quella che già somiglia tanto a una tappa cruciale del campionato.

Il tunnel

Ventuno reti nella stagione, altre quattro nei playoff. Lapadula è stato fondamentale nella lunga rincorsa del Cagliari per centrare la promozione. Un ruolino di marcia da record con Ranieri in panchina, visto che sotto la guida del tecnico romano, il bomber italo-peruviano ha messo insieme la bellezza di 18 reti in 23 partite, tra stagione regolare e playoff. Una vera macchina da guerra che ha continuato a macinare gol e chilometri anche quando sono comparsi i primi problemi alla caviglia. Lapadula non si è fermato, giocando anche in condizioni precarie. Troppo importante il traguardo da centrare alla sua prima stagione in rossoblù. Missione compiuta e durante le vacanze il numero 9 del Cagliari ha cercato di superare i problemi accumulati durante l'annata appena conclusa. Ma dopo un programmato intervento al setto nasale e i primi allenamenti ad Asseminello, la caviglia ha lanciato nuovi sinistri messaggi. Il consulto a Villa Stuart ha convinto Lapadula ad affidarsi al professor Attilio Santucci, che il 27 luglio ha operato il giocatore per risolvere un problema di instabilità del comparto mediale della caviglia destra con un intervento chirurgico di correzione in via artroscopica. Da lì è iniziata la lunga marcia di recupero: per le prime tre settimane la caviglia è stata immobilizzata, evitando rotazioni del piede, alla quarta settimana è partita la fisioterapia vera e propria. Lapadula ha lavorato con un solo obiettivo, ridurre al massimo i tempi per essere in campo il prima possibile. Prima della gara con l'Inter ha ritirato il premio di miglior giocatore della cadetteria per l'Aic, ma il focus era tutto sul campo, con la rabbia provocata dalle sconfitte dei compagni a spingerlo oltre ogni ostacolo.

La sfida di Lapagol

Nell'ultima settimana, Lapadula ha gettato via le stampelle. Il rientro previsto per i primi di novembre è così stato anticipato. Ieri il primo allenamento in gruppo e la richiesta di poter partire con la squadra. Oggi la decisione, ma quasi certamente il bomber sarà nella lista dei convocati, per vivere insieme ai compagni la vigilia di una gara delicatissima con la Salernitana, una delle sue vittime preferite, visto che ai campani in carriera ha realizzato 4 gol in 5 partite. Probabile che all'Arechi Lapadula vada solo in tribuna, ma comunque il rientro è vicino. E il Cagliari, con appena 3 gol realizzati nelle prime otto giornate, può sorridere col ritorno del suo goleador e leader.

