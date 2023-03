La grinta di Aurora, migrante del tennis 

Audacia e voglia di migliorarsi sempre. Aurora Zedda, 15 anni, tennista di Gairo Taquisara, ha conquistato a fine febbraio, il primo gradino del podio del campionato invernale femminile di terza serie. Con Zedda anche Valentina Monni (41) di Girasole, e Roberta Aversano (39) di Tortolì. La giovane campionessa regionale è una vera forza della natura. I sacrifici sono tanti ma Aurora sembra non sentirli. La prima racchetta la prende in mano a cinque anni vedendo il papà giocare. Ma la vera carriera da sportiva inizia ad appena sette anni. Oggi, iscritta al Tennis Club di Girasole e seguita dal maestro Giovanni Cianciotto, Aurora dà il meglio di sé. La mattina la sveglia suona presto. La partenza a Lanusei dove frequenta il secondo anno del liceo scientifico sportivo, e poi per tre allenamenti settimanali viaggi infiniti tra Bari Sardo e Girasole. «La mia è una grande passione che mi spinge a fare sacrifici – racconta la tennista – lavoro tanto per raggiungere gli obiettivi». L’appoggio arriva anche dalla sua famiglia disposta sempre ad accompagnare Aurora ad allenamenti e trasferte. A breve la aspetta un torneo a Quartu e poi il campionato primaverile. «I miei obiettivi sono sia divertirmi sia di dare il meglio nelle diverse competizioni – dice Aurora – miro a vincere più partite possibili e alla fine di vincere i tornei». La caparbietà non le manca e i traguardi vengono raggiunti, con grande soddisfazione del maestro Cianciotto che segue Aurora da due anni e mezzo e scommette su di lei. Le congratulazioni alla sportiva sono arrivate anche dal sindaco di Gairo Sergio Lorrai.

