«La Grecia abbandona i migranti in mare»  

Atene. Un bimbo di sei mesi sballottato come un pacco da un pullman, sull'isola di Lesbo, su una nave della Guardia costiera greca e poi su un gommone lasciato alla deriva nel Mar Egeo, con dodici persone. È l'immagine più scioccante ripresa dall'attivista austriaco Fayad Mulla, che documenta i maltrattamenti ai rifugiati.

Il video, esclusiva del New York Times, piomba come un macigno sulla elezioni di domani per il premier Kyriakos Mitsotakis, che aveva difeso le politiche «dure ma giuste» del suo governo.

I disperati abbandonati in mare provenivano da Somalia, Etiopia ed Eritrea. «Pensavamo che non saremmo sopravvissuti. Ci hanno messi su quella zattera gonfiabile senza pietà», racconta la 27enne somala Naima Hassan Aden, arrivata da una piccola città controllata dagli estremisti islamici. Con lei, stipati nel furgone e poi sulla zattera, la 40enne Sulekha Abdullahi e i suoi sei figli, Mahdi e Miliyen, catturati dalle autorità greche nei boschi di Lesbo. Il New York Times li ha intervistati: indossavano gli stessi abiti di quell'infernale 11 aprile.

Il governo greco ha sempre negato qualsiasi maltrattamento, rivendicando di assumersi un carico molto più pesante rispetto al resto dei Paesi europei nella gestione dei nuovi arrivi. Ma il video è una prova schiacciante che Atene viola leggi internazionali e le norme dell'Ue.

