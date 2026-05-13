La Grazia di una città che legge 

Non solo Nuoro. Sono 31 le candidature in corsa per il titolo di Capitale italiana del Libro 2027, che sarà assegnato entro la fine di giugno dal Ministero della Cultura, in una competizione che coinvolge 92 Comuni italiani. Ma tra tutte la città barbaricina porta con sé un valore simbolico unico: Nuoro si candida proprio nell’anno del centenario del Nobel a Grazia Deledda, l’unica scrittrice italiana ad aver conquistato il più alto riconoscimento letterario mondiale.

La guida

Ed è proprio il volto e l’eredità della Deledda a guidare la candidatura nuorese, racchiusa nel titolo evocativo del progetto: “Nuoro: radici di carta, visioni di futuro”. Un manifesto culturale che guarda alle radici identitarie della Sardegna per costruire una nuova idea di città, inclusiva, partecipata e capace di trasformare la lettura in uno strumento concreto di crescita sociale. Seguendo il linguaggio della Deledda, universale e contemporaneo. La candidatura punta infatti a fare di Nuoro un vero “ecosistema dell’apprendimento permanente”, dove libri, scuole, biblioteche, spazi urbani e comunità dialogano tra loro. «L’idea base nel dossier presentato - ha spiegato il sindaco Emiliano Fenu - è quella che la lettura non viene concepita solo come attività culturale, ma esperienza quotidiana capace di creare consapevolezza, cittadinanza attiva e relazioni tra generazioni.

Panchine sonore

Nasce la città che legge. Il piano mette al centro i giovani e le scuole, coinvolgendo gli studenti nella realizzazione di fumetti e audiolibri dedicati alla letteratura sarda e nuorese. Ma l’idea più suggestiva pensata nel dossier presentato poche settimane fa, è quella di portare i libri fuori dalle biblioteche, dentro la città: nasceranno infatti spazi urbani dedicati alla lettura e panchine per l’ascolto degli audiolibri, simbolo di una cultura accessibile e condivisa.

L’obiettivo è valorizzare non solo l’opera di Grazia Deledda, ma l’intera produzione letteraria della Sardegna, trasformando storie e parole in strumenti di rigenerazione sociale ed economica. Nuoro immagina così un modello culturale esportabile, capace di dimostrare come anche una realtà periferica possa diventare centro di innovazione attraverso la forza della narrazione.

Consapevolezza e identità

L’orgoglio, e la consapevolezza di avere tante carte da giocare è forte anche nell’amministrazione guidata da Emiliano Fenu, che parla di una candidatura naturale: «La candidatura a Capitale del Libro è un percorso partecipato che restituisce ai cittadini la consapevolezza del proprio patrimonio identitario e della propria capacità di trasformarlo, ripensando anche gli spazi urbani per la lettura», ha dichiarato il sindaco. «Nuoro si propone come modello nazionale di comunità periferica che fa della lettura un motore di sviluppo. Candidarsi non è soltanto opportuno, è quasi naturale. È un modo per dire che la lettura non appartiene ai luoghi che la celebrano, ma a quelli che la vivono».

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