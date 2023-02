La graphic novel su Zaki  a Guspini con Cappon 

È appena uscita nelle librerie la graphic novel di Patrick Zaki. “Una storia egiziana” (Feltrinelli Comics), che racconta le vicissitudini dell’attivista e ricercatore egiziano dell’università di Bologna che nel 2020, mentre tornava a casa, fu fermato dalla polizia egiziana con cinque pesanti accuse a suo carico: propaganda al terrorismo, incitamento alle proteste illegali, diffusione di false notizie, sovversione e addirittura minaccia alla sicurezza nazionale.

Domani, alle 19 al Mulino Garau in via Santa Maria a Guspini ci sarà la presentazione del volume, scritto dalla giornalista guspinese Laura Cappon e disegnato dal fumettista e attivista Gianluca Costantini, l’autore dell’immagine più iconica di Patrick Zaki, con il patrocinio di Amnesty International Italia. Al Mulino sarà presente Cappon. L’autrice, da anni attenta cronista delle vicende egiziane che fin dall’inizio ha seguito il caso di Patrick Zaki, ricostruisce in quasi 130 pagine la storia drammatica del ricercatore. «Quella di Zaki è una delle storie di vite interrotte e di violazione dei diritti umani da parte della dittatura egiziana di Abdel Fattah el-Sisi che conta almeno 60mila detenuti politici e utilizza le accuse di terrorismo contro gli attivisti e i dissidenti. Una ferita tuttora aperta: il 28 febbraio è infatti prevista la nona udienza del processo». Così si esprime Francesca Tuveri, assessora alla Cultura di Guspini. L’iniziativa è organizzata proprio dall’assessorato alla Cultura, in collaborazione con Agrobass Sardinian Farm e la Pro Loco. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA