Pimentel.
20 agosto 2025 alle 00:13

La grandine devasta il Giardino di Lu 

La grandinata che lunedì ha colpito il Campidano provocando danni in numerose aziende agricole, non ha risparmiato il Giardino di Lu a Pimentel, il parco creato nel 2016 da Maria Fois Maglione in memoria della figlia Luena, uccisa da un tumore ovarico all’età di 37 anni.

Il giardino era pronto a riaprire le porte il prossimo mese con i cinquantamila bulbi di girasole piantanti a luglio e che avrebbero accolto gli eventi in programma per settembre: i bulbi, tuttavia, sono andati completamente distrutti. «Non è rimasto neanche un fiore, tutto è stato raso al suolo. Quest’anno non c’è nulla da raccogliere: le dalie, i gigli e gli altri fiori sono spariti, resta solo qualche stelo. Il rammarico più grande è non poter accogliere i visitatori come abbiamo sempre fatto», racconta amareggiata Maria Fois Maglione.

A pagare le conseguenze della grandinata che lunedì ha colpito tutta la zona, ma che è stata particolarmente violenta tra Pimentel a Samatzai, sono stati anche gli animali che vivono nel Giardino. «La grandine ha rotto tutte le uova. Il pavone è morto e non so se le galline sopravviveranno, lo sapremo solo nei prossimi giorni. Il cavallo, colpito in pieno, si è spaventato al punto da rifiutarsi di entrare nel rifugio preferendo stare sotto la pioggia e il vento», conclude la donna.

Per sostenere la rinascita del Giardino di Lu, ieri mattina, sulla pagina internet ufficiale dell’associazione è stata avviata una raccolta fondi.

