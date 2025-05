La grande verità sull’origine melting pot dei Punici 

Un ampio studio internazionale, pubblicato su Nature, ha rivoluzionato la comprensione delle origini della civiltà punica. Analizzando il Dna di 210 sepolture di individui provenienti da 14 siti fenici e punici, tra cui Tharros e Villamar in Sardegna, i ricercatori guidati dalla Harvard Medical School, in collaborazione con l’Università di Bologna, l’Istituto Max Planck di Lipsia e l’Università di Cagliari, hanno dimostrato che i Punici non erano semplici discendenti dei Fenici del Levante, ma il frutto di una rete dinamica di scambi, migrazioni e mescolanze culturali e genetiche. Secondo l’antropologa molecolare Elisabetta Cilli, «l’identità punica è il risultato di un’aggregazione di popolazioni differenti, unite da una cultura comune ma non da un'origine biologica omogenea». I dati genetici rivelano infatti parentele tra individui sepolti in Sicilia e Nord Africa, a conferma di legami familiari che attraversavano il Mediterraneo.

La Cartagine sarda

Fulcro della ricerca è la città punica di Tharros, sulla costa occidentale sarda. Qui, la collaborazione tra Università di Cagliari e Bologna ha permesso lo studio dei resti provenienti dalla necropoli settentrionale di San Giovanni di Sinis, scavata tra il 2009 e il 2013, e da quella meridionale, a Capo San Marco. «È un progetto di grandissimo rilievo», spiega Chiara Fariselli, ordinaria del dipartimento di Beni Culturali dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, «reso possibile grazie alla Harvard Medical School, al professor Reich, e alla condivisione di campioni osteologici da parte dell’Università di Cagliari. I dati confermano l’ancestralità africana dei protagonisti della mobilità punica, in particolare nei secoli IV e III a.C., quando Tharros viveva il suo massimo splendore economico». La componente genetica emersa mostra tratti nordafricani, egei e siciliani, delineando un’identità punica fortemente ibrida e cosmopolita.

Due necropoli

Carla Del Vais, ordinaria di Archeologia fenicio-punica all’Università di Cagliari, ricorda come già dall’Ottocento fossero note due necropoli: «Quella meridionale, collegata al centro sulla collina di San Giovanni, è scavata dal gruppo di ricerca di Bologna; quella settentrionale, forse connessa all’abitato portuale presso la laguna di Mistras, è stata oggetto delle nostre indagini». Dal 2009 al 2013, in concessione ministeriale, il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali di Cagliari ha condotto scavi sistematici in collaborazione con l’Unibo, restituendo contesti ben conservati e resti osteologici fondamentali per l’analisi paleogenetica. «I materiali di Tharros hanno così contribuito in modo decisivo a dimostrare la forte componente nordafricana nella popolazione punica locale». Secondo la professoressa Fariselli, i risultati suggeriscono anche una mobilità punica legata a ragioni amministrative: «Immaginiamo funzionari e gruppi dirigenti spostarsi tra le colonie puniche, formando l’ossatura dello stato cartaginese. La genetica mostra una struttura familiare distribuita su più territori».

