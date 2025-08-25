VaiOnline
Telecomando
26 agosto 2025 alle 00:50

La grande sfilata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Anche quest’anno Videolina ripropone in replica la diretta della sfilata dei costumi tradizionali della centoventicinquesima edizione della Festa del Redentore di Nuoro. Protagonisti i meravigliosi abiti tradizionali della Sardegna che hanno sfilato lungo il percorso partito da viale del Lavoro, proseguendo per via Lamarmora, corso Garibaldi, piazza Mazzini, via Monsignor Bua, piazza Santa Maria della Neve. Non mancherà la sfilata delle amazzoni e dei cavalieri provenienti da tutta la Sardegna. Il commento è affidato ad Ambra Pintore e Graziano Canu. La regia è curata da Massimo Piras. Appuntamento questa sera alle 21.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Tragedia in casa a Settimo San Pietro: muore bimbo di 4 mesi

Il piccolo sarebbe scivolato  tra la sua culla e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Continuità aerea in crisi, Linate è ancora off limits I sindacati: «Inaccettabile»

Impossibile partire dai tre scali sardi Nessun volo aggiuntivo fino a settembre 
Luca Mascia
Cronaca

Uta, no ai mafiosi «Siamo un’oasi felice»

Sindaco e parroco guidano la rivolta: temiamo le infiltrazioni criminali 
Paolo Carta
Regionali

Caso Decaro, in campo Schlein

Vertice per sminare il veto del candidato governatore su Emiliano e Vendola 
il giallo

Cadavere con la maschera antigas

Mistero sulla fine di un 27enne, forse vittima di una sfida sui social network 