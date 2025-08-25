La grande sfilata 

Anche quest’anno Videolina ripropone in replica la diretta della sfilata dei costumi tradizionali della centoventicinquesima edizione della Festa del Redentore di Nuoro. Protagonisti i meravigliosi abiti tradizionali della Sardegna che hanno sfilato lungo il percorso partito da viale del Lavoro, proseguendo per via Lamarmora, corso Garibaldi, piazza Mazzini, via Monsignor Bua, piazza Santa Maria della Neve. Non mancherà la sfilata delle amazzoni e dei cavalieri provenienti da tutta la Sardegna. Il commento è affidato ad Ambra Pintore e Graziano Canu. La regia è curata da Massimo Piras. Appuntamento questa sera alle 21.

RIPRODUZIONE RISERVATA