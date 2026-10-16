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17 ottobre 2026 alle 00:15

La grande sfida tra sviluppatori di videogiochi 

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Sono iniziate a Palazzo Bacaredda le selezioni nazionali della Coppa del Mondo degli sviluppatori di videogiochi, la GameJamPlus 2026: una maratona di oltre 48 ore ospitata in Municipio, durante la quale i partecipanti dovranno lavorare in team per creare, sviluppare e consegnare un prototipo di videogioco e un video di presentazione sulla piattaforma ufficiale della competizione internazionale. Un appuntamento che richiama migliaia di esperti del settore in tutto il mondo e da cui verranno fuori i migliori prodotti in vista della competizione per la finale mondiale in programma a San Paolo del Brasile nel 2027.

All’inizio dei lavori, che andranno avanti sino a domani notte, il sindaco Massimo Zedda e la vicesindaca Maria Cristina Mancini hanno portato il loro saluto.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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