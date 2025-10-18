La grande sfida tra Carbonia e Nuorese 

La sesta giornata del campionato di Eccellenza propone oggi un programma ricco di scontri diretti. Si comincia alle 16. Solo la sfida tra Villasimius e Santa Teresa Gallura è anticipata alle 15. A Narcao la capolista Nuorese è ospite del Carbonia in una delle partite di cartello del turno. I barbaricini, guidati da Claudio Bonomi, hanno raccolto quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque uscite dimostrando solidità e continuità. Dall’altra parte i minerari cercano il pronto riscatto dopo la prima sconfitta in campionato maturata sul campo del Tempio.

Trasferta impegnativa anche per il Tempio, secondo in classifica, atteso al “Walter Frau” di Ossi. Per l’Ossese sarà la prima uscita con Carlo Cotroneo in panchina, subentrato in settimana a Giacomo Demartis.

Alle 15 Villasimius-Santa Teresa Gallura. I padroni di casa, guidati da Antonio Prastaro, sono chiamati a confermare i segnali positivi delle ultime settimane ma il tecnico invita a non sottovalutare gli avversari, ultimi con un solo punto all’attivo. Interessante anche la sfida tra Lanusei e Buddusò, due matricole che stanno dimostrando di poter recitare un ruolo importante. A La Maddalena si affronteranno due ex della Serie D, Ilva e Atletico Uri, entrambe desiderose di competere per le posizioni di vertice dopo un avvio altalenante.

A Cagliari, al “Piero Polese”, la Ferrini cercherà di sfruttare il fattore campo per avere la meglio su un Tortolì insidioso. I ragazzi di Nicola Manunza cercano una vittoria che permetterebbe loro di rilanciarsi in classifica. L’Iglesias, invece, riceve il Taloro Gavoi.