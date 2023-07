La grande sfida di super Mario 

Un sogno alto cinquemila metri. Mario Sanna, sessantenne di Isili, subito dopo aver raggiunto la pensione ha voluto realizzare ciò che aveva sempre desiderato: salire sul K2, le seconda montagna più alta del mondo, nel Nepal. Raggiunta la meta l’atleta isilese ha dedicato questo traguardo alla sua terra poggiando su una pietra la bandiera dei Quattro Mori e la sua maglia di gara targata Polisportiva, la società per la quale gareggia da quando ha cominciato a correre appena tredicenne.

Il viaggio

Poche settimane fa, dopo un intenso periodo di preparazione, è volato in Asia, unico sardo di una spedizione durata più di venti giorni. «Volevo vedere», racconta Mario Sanna, «una delle due montagne più alte del mondo e ho preferito il K2, l’Everest è più commerciale e si tratta di un tipo di trekking più turistico. Così, dopo essere andato in pensione, a gennaio ho cominciato ad organizzare il viaggio».

Un viaggio che avrebbe dovuto portarlo ancora più in alto, superare un ghiacciaio ed arrivare a seimila metri ma le condizioni climatiche non gli hanno permesso di superare questo ostacolo. «È stato un trekking duro», prosegue, «ma intenso ed emozionante, abbiamo potuto vedere come vivono le popolazioni in questi luoghi così improponibili per noi».

Il Nepal

La zona dove sorge la seconda montagna più alta della terra, chiamata anche Karakorum 2, è controllata militarmente. «La gente – spiega Sanna – è abituata a interagire con chi arriva per le escursioni. Vengono composte squadre di cosiddetti “portatori” che seguono gli atleti con l’attrezzatura per costruire il campo base». Mario Sanna ha trascorso l’attesa nel campo allestito a 3000 metri: «Per tredici notti da qui ogni mattina ci preparavamo per il trekking sulla montagna. Abbiamo sofferto l’escursione termica, si passa dal caldo desertico del giorno alle temperature sotto zero della notte».

Per Mario Sanna, sportivo abituato a correre per tanti anni anche lunghe distanze come la maratona di New York, è stata un’esperienza unica: «È stata una prova sportiva e umana che mi ha dato molto. Ho vissuto il disagio della mancanza di servizi, ma ho avuto modo di conoscere le popolazioni nepalesi, gente che interagisce in modo speciale con l’ambiente, per loro l’unico sostentamento».

La sfida

A spingerlo così in alto e così lontano da casa non solo la sua passione per la corsa in mezzo alla natura, ma soprattutto la curiosità, la volontà di andare oltre il conosciuto, di mettersi alla prova laddove il tempo sembra essersi fermato. «Per me è stata una importante novità nel mio percorso sportivo», prosegue l’atleta isilese, «dopo la corsa su strada ho scoperto la natura, ascoltare ciò che mi circondava, senza guardare il cronometro».

Agli inizi degli anni ‘90 Mario Sanna ha cominciato a praticare il “trail”, le gare in montagna. E la scalata del K2 è stata solo una tappa perché sta già pensando al prossimo impegno previsto per l’autunno prossimo questa volta nella sua amata Sardegna: il trail di Oliena. E nel suo cassetto dei sogni resta ancora quello di andare a correre sulle Alpi.

