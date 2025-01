La grande sete, mezza città senz’acqua  

Anno nuovo vecchi problemi sulla rete idrica della città. A Nuoro numerosi cittadini ieri hanno segnalato problemi nei quartiere Sa e Sulis e San Giovanni Battista, rimasti a secco dalle prime ore del mattino. Un’interruzione improvvisa che non ha avuto alcuna segnalazione da parte di Abbanoa.

Il gestore ha fatto sapere che il disservizio registrato nel capoluogo barbaricino è stato improvviso, e che si è verificato a causa di una grossa perdita nella rete idrica, in via delle Frasche.

Un intervento che, secondo Abbanoa, l'impresa avrebbe dovuto ripristinare entro la fine della mattinata, ridando l’adeguata pressione a tutta la rete. «Non è stato possibile eseguire l'intervento senza limitare la pressione» fa sapere Abbanoa: per questo il gestore ha chiuso l’erogazione in maniera da intervenire immediatamente per poter effettuare la riparazione. Ma quello di ieri non è stato l’unico disagio. A Posada i tecnici di Abbanoa sono intervenuti riparare un improvviso guasto nell'acquedotto. Il terzo in pochi giorni. Cali di pressione e interruzioni idriche hanno interessato anche le frazioni di Siniscola, Torpè, Budoni e San Teodoro.

