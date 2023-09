La grande sete di Teulada: rubinetti all’asciutto di giorno nelle parti alte del paese 

A Teulada l’acqua non basta per tutti: nel centro del paese, che ha un conformazione “a scodella”, l’erogazione è sufficiente e non si avvertono disagi ma nelle zone più alte arriva solo di notte. Chi si è dotato di serbatoi domestici riesce a fare scorta, mentre gli altri passano il giorno a secco: disagi costanti, in un paese dove i rifornimenti affidati alle autocisterne sono diventati ormai un’abitudine.

C’è un problema di base: è la sorgente montana che alimenta la rete comunale, la cui portata è passata da 6-7 litri al secondo a 3-4. Un apporto inadeguato a un paese che d’estate raddoppia i residenti e ad agosto li triplica.

Lamentele giustificate

Sono giustificate le lamentele di teuladini e turisti che pagano il viaggio e l’affitto di una casa in paese. Le aziende, sia quelle ricettive che quelle stagionali, sono preparate con scorte e serbatoi: rimedi che molti cittadini non possono permettersi.

Ieri, ai problemi ordinari, se n’è aggiunto uno straordinario: a causa di un guasto all’impianto di pompaggio della stazione di Sardori il sistema è andato in crisi e si sono dovuti mobilitare uomini e risorse. Nel rione S’Olivariu, testimonia un residente, Efisio Albai, i rubinetti hanno smesso di erogare alle 11.

Fuori da Abbanoa

E sì che a Teulada l’acquedotto comunale è stato inaugurato oltre cento anni fa: un primato in Sardegna per un Comune da 4.000 anime. Ma dal 1922 è stato un secolo di guasti, riparazioni e divisioni della risorsa idrica con Domus de Maria e Pula. Il servizio costiero, garantito prima dall’Ente Flumendosa, è ora in capo ad Abbanoa. Insieme a una manciata di paesi il Comune di Teulada rivendicò l’autonomia idrica votando, con Giunte comunali di orientamenti opposti, ordini del giorno che rigettavano l’adesione della condotta al sistema Abbanoa: questi i passaggi salienti, che inquadrano gli ultimi 30 anni di impasse della questione idrica di Teulada, risolti, in parte, grazie alle ricerche di sorgenti intraprese da Mario Paderas, amministratore di lungo corso. Da oltre vent’anni non si sono fatte più ricerche e la rete idrica interna mostra i segni del tempo, ragione della puntualità con la quale nei mesi estivi l’autosufficienza idrica è alle corde.

«Scarsa consapevolezza»

Il sindaco Angelo Milia è entrato in carica a fine maggio, all’inizio della stagione secca, e ha subito dovuto fare i conti con le pressanti richieste di rifornimento dai rioni collinari: «Un problema che noi, come le Giunte che ci hanno preceduto, abbiamo ricevuto in eredità ma non è una scusante», ammette. «In futuro – annuncia – si dovranno assumere decisioni sulla ripartizione dell’acqua, per darne a tutti. Manca, però, la consapevolezza dell’uso intelligente della risorsa: parlo di educazione al consumo, a cominciare da alberghi e b&b, al completo da mesi. Poi, certo, è tempo di riprendere le indagini, visto che il paese è circondato da colline calcaree: è un impegno che ho assunto in campagna elettorale e che ribadisco».

E Abbanoa cosa fa? Finora, spiegano dall’ufficio stampa, a Teulada la società per azioni a capitale interamente pubblico ha garantito l’acqua alla clientela costiera, compreso il porto turistico e si è cercato di garantire i serbatoi pieni. Ma di più, Abbanoa dice di non poter fare: la rete interna è proprietà comunale e «le manutenzioni sono parziali perché richiedono mezzi che solo un ente più grande può garantire». Nel Comune confinante di Domus de Maria apporto idrico, ricerca dei guasti, controlli e verifiche sono assicurate proprio da Abbanoa, con soddisfazione dei cittadini.

RIPRODUZIONE RISERVATA