La grande sete di dieci famiglie 

Un’altra estate e un avvio di autunno senz’acqua a causa dei pozzi rimasti a secco per la siccità. Una strada sterrata dalla quale, al passaggio di auto e mezzi agricoli, si sollevano nuvole di polvere che invadono terreni e abitazioni private.

I residenti

È la situazione contro cui lottano da anni i residenti di Su Leunaxiu, agro di Soleminis. Un agglomerato di case a ridosso della Statale 387 abitato da una decina di famiglie. «Da anni chiediamo un intervento del Comune ma nessuno risponde», afferma Corrado Loi in rappresentanza del Comitato dei cittadini del rione, «non sappiamo più a che santo votarci».

Anziani

Situazione resa ancora più grave dalla presenza di disabili e anziani non autosufficienti all’interno di alcuni nuclei familiari. «Il problema maggiore è rappresentato dall’assenza d’acqua nei pozzi», specifica Alfina Mancari, 81 anni, arrivata negli anni ‘90 a Su Leunaxiu con la famiglia, oggi costretta a muoversi con il deambulatore, «fino a qualche anno fa la regolarità delle piogge ci consentiva di avere risorse adeguate ma i cambiamenti climatici hanno stravolto tutto. Già per due volte ho dovuto chiamare un’autobotte per riempire le cisterne».

Esborsi

Rifornimenti che i residenti pagano di tasca propria: «Almeno questa spesa si potrebbe evitare», sottolinea Loi, «l’Agenzia Forestas ci ha offerto la possibilità di portarci l’acqua gratuitamente, come previsto dalle norme quando nelle abitazioni sono presenti persone non autosufficienti. Lo stesso avviene per i terreni che ospitano animali. Per ottenere questo beneficio però occorre che il Comune si attivi con la Protezione Civile regionale dichiarando la situazione di emergenza idrica. Non capiamo perché questo non avvenga. Abbiamo mandato diverse pec all’amministrazione, che però non risponde».

Silenzio

Un silenzio stigmatizzato dal Comitato: «Anche sulla questione della strada non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale». Il Comune, nonostante le sollecitazioni, non risponde nemmeno ai chiarimenti richiesti dall’Unione Sarda.

Da una ricerca documentale, risulta la presentazione di una richiesta di un finanziamento di 300mila euro a valere sui fondi Pac 2023-27 per la viabilità rurale. Domanda giudicata ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse. «Non servono tanti soldi per l’intervento, possibile che non si riesca a trovare una soluzione?», chiede Loi, «basterebbe asfaltare un tratto di strada di meno di 200 metri per evitare che la polvere invada le abitazioni a ridosso dello sterrato. In attesa di una risposta, non resta che sperare nella pioggia».

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