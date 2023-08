La grande sete delle borgate 

Borgate con l’acqua a singhiozzo ormai da settimane e residenti esasperati in fila davanti alle autobotti. «La linea per l’acqua potabile è in eternit, ci sono continue rotture, la pressione è spesso insufficiente e ora anche la presenza di nitriti fuori norma che costringono gli abitanti all’utilizzo dell’acqua minerale in bottiglie per uso alimentare», ha spiegato Tonina Desogos, presidente del comitato di Maristella. «Oltre al danno la beffa: – ha proseguito - l’autobotte di Abbanoa, quando arriva per cercare di alleviare al danno, ci serve un'acqua che nemmeno gli animali potrebbero bere, con residui vari». Anche a Guardia Grande i rubinetti sono spesso all’asciutto, dipende dalle zone. Gli interventi di Abbanoa sono continui ma necessitano di un preliminare iter lungo e complicato, proprio perché si tratta di sostituire delle tubazioni in cemento e amianto.

La riunione

Per accelerare le operazioni il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha riunito negli uffici di Porta Terra il direttore generale di Abbanoa, Franco Piga e la dirigente dello Spresal dell’Asl di Sassari, Maria Rita Angius, «col fine di arginare i disservizi nell'erogazione idrica agli utenti del comune di Alghero, ma soprattutto le continue sospensioni dell'approvvigionamento nella zona dell'agro, garantendo così la possibilità di interventi immediati sulle condotte in cemento amianto, ormai vetuste e ammalorate», ha precisato il primo cittadino riferendosi al provvedimento autorizzativo unico che, in caso di rotture, consente agli operai di intervenire con tempestività. Conoci ha poi chiesto un’accelerazione nell’approntare un progetto di larga scala che possa ricomprendere l'intera rete rurale e la sua graduale sostituzione. «Tutti interventi non più rimandabili - ha sottolineato - perché fonte negli ultimi tempi di continui disservizi».

In centro

Nel frattempo c’è il via libera al primo lotto di interventi per la riqualificazione idrica nel centro urbano. L’Egas prima e Abbanoa dopo, hanno approvato il progetto per una spesa di 3 milioni 740 mila euro di fondi europei. I lavori individuati dal progetto del Lotto A interesseranno i distretti Manzoni-De Gasperi, Pietraia alta, Pietraia bassa e Mazzini-Carrabuffas dove si procederà con la sostituzione di parti di condotte, attualmente costituite da tubazioni sottodimensionate e obsolete.

