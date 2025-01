La grande sete della Giara 

La siccità fa sentire i suoi effetti anche nell’altopiano della Giara. I paulis dovrebbero essere pieni d’acqua, con i cavallini che vi guazzano dentro: invece il paesaggio è segnato da pozzanghere sparse e l’altopiano sta affrontando probabilmente la crisi idrica più grave degli ultimi 35 anni. In pericolo la sua biodiversità. La situazione è la stessa nei territori di tutti e quattro i Comuni: Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili.

Percorrendo i sentieri sterrati, le pozze appaiono pressoché vuote: le parti scure delle rocce, solitamente sommerse, affiorano dal Pauli Perdosu. Il calo del livello dell’acqua è stato progressivo e vistoso, fino al prosciugamento totale di alcuni pauli , come è accaduto al Pauli Antoni Marica, nel territorio gesturese. Secondo le guide che lavorano sull’altopiano, una stagione simile si verificò 35 anni fa, quando non piovve fino a febbraio e per scongiurare il peggio intervenne addirittura l’esercito, portando dell’acqua. Da allora le amministrazioni hanno realizzato degli abbeveratoi per la fauna stanziale in diversi punti.

«Fortunatamente le poche piogge hanno comunque permesso alla vegetazione di crescere e questo è importante per i cavallini», afferma Sandro Palla, sindaco di Setzu, anche se, avverte Ediberto Cocco, guida e consigliere comunale a Gesturi, «le conseguenze si vedranno d’estate»: da due anni, aggiunge, «le estati sono sempre più lunghe, con temperature elevate fino a novembre e poche precipitazioni». Nell’altopiano non è presente nessun rio con acqua corrente e gli approvvigionamenti dipendono da pozzi e sorgenti naturali.«L’insufficiente ricarica degli stagni temporanei – dichiara Gianluca Serra, sindaco di Genoni – se non compensata dalle piogge nei prossimi due mesi, metterà a rischio la fauna della Giara, in particolare i cavallini e il bestiame allevato. Non dobbiamo sottovalutare nemmeno la ricarica delle falde acquifere, che rappresentano una risorsa fondamentale per le aziende zootecniche attraverso i serbatoi aziendali e comunali e i relativi abbeveratoi alimentati dalle sorgenti naturali». Al momento le riserve idriche naturali sono al limite della sufficienza ma il rischio è quello di un effetto domino devastante, con ripercussioni sull’intero ecosistema della Giara e sulle attività economiche locali. Uno scenario che potrà essere scongiurato solo se inizierà a piovere davvero.

