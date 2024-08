La grande sete dei quartieri residenziali 

Acqua con il contagocce da cinque giorni e rete idrica malridotta: l’acqua di rete non arriva stabilmente nelle abitazioni, causando disagi tra cittadini e turist. Il problema è dovuto dalla rottura di alcuni tubi dell’acqua che, di fatto, non hanno permesso il normale flusso in tutte le zone del paese. Tra le aree più in difficoltà ci sono i complessi residenziali di Lentischi 1 e 2, nella zona alta di Domus de Maria, in cui l’acqua fatica ad arrivare, proprio per colpa della condotta obsoleta.

Le lamentele

Nello scorso fine settimana, le case della zona, abitate soprattutto da turisti, sono rimaste senza acqua per tutta la giornata. «Non è il primo anno che succedono episodi del genere - racconta Mirella Congiu che lavora in una villa dell’area di Lentischi 2 - Sto utilizzando l’acqua della piscina per lavare la casa ma ovviamente non si può usare per altre faccende. Siamo in un periodo di siccità, e lo capisco ma in questo modo non si può andare avanti, serve un intervento tempestivo per risolvere il problema». Sulla situazione non mancano le proteste da parte dei vacanzieri, tra cui anche Carlo Maria Albo, avvocato di professione, che ha sollecitato più volte gli enti coinvolti: «Il problema va avanti da oltre un mese. Già a luglio l’acqua cominciava a mancare per diverse ore del giorno. Adesso la situazione si è aggravata. Dal 14 agosto ho cominciato a interessare Abbanoa, il Comune e l’Arera, mandando loro pec e diffide. Ho fatto intervenire anche i carabinieri di Domus de Maria i quali mi hanno riferito della grossa perdita. Ciò nonostante, l’acqua delle fontanelle in paese funziona. Il sistema idrico non è idoneo a far arrivare la rete nella lottizzazione Lentischi 2 e ciò è inaccettabile». «I miei affittuari vanno avanti con l’acqua della riserva idrica e, in questo modo, riusciamo a reggere - ribadisce Riccardo Mariani, proprietario di un abitazione in Via delle More Lentischi 2, nella quale risiede una famiglia in vacanza - Appena l’acqua della riserva finirà non sarà semplice, quindi la stiamo utilizzando con parsimonia. Ci auguriamo che l’acqua di rete torni al più presto per il bene di tutta la zona».

Il Comune

Sul tema, la sindaca Concetta Spada rassicura i cittadini ribadendo la massima collaborazione da parte del gestore idrico Abbanoa: «Ci sono state perdite, dovute alla rottura di alcuni tubi - afferma la prima cittadina - Come amministrazione abbiamo chiesto più volte ad Abbanoa di ripristinare la rete idrica in paese che ha moltissime carenze. Le maggiori perdite sono state già riparate ma ci sono altri problemi da risolvere al più presto. L'acqua è già tornata domenica mattina ma nella parte alta dei Lentischi ci sono stati cittadini in difficoltà. Cercheremo di riempire il serbatoio ma prima bisognerà riparare le perdite presenti. Ci dispiace moltissimo per i disagi causati ai cittadini e ai vacanzieri. Abbiamo già chiesto e finanziato il rifacimento di tutta la rete idrica che avverrà quanto prima».

RIPRODUZIONE RISERVATA