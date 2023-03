La grande scultura nella nuova piazza 

Corsa contro il tempo per ultimare la nuova piazza che accoglierà la scultura dell’arancia prima della Sagra degli agrumi in programma il 23 aprile. I lavori sono iniziati lunedì e prevedono la realizzazione, appunto, di una piazza nello slargo tra via Roma e via Gramsci. «L’idea - ha spiegato l’assessore all’urbanistica Federico Lai - è quella di riqualificare un angolo del paese dando la priorità ai pedoni. In una piccola parte dello slargo non transiteranno più le auto, ne guadagneremo tutti in decoro e sicurezza».

La pavimentazione sarà in granito, all’interno ci andrà un’aiuola con al centro la scultura dell’arancia illuminata da quattro faretti. Scultura che dallo scorso anno, in via provvisoria, si trova lungo via Roma di fronte al bar Paderi. Quattro, nel complesso, le sculture realizzate dal maestro Giuseppe Carta: due sono a Muravera e altre due a Costa Rei. (g. a.)

