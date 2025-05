La grande scalata del Decimo: in due anni dalla D alla serie C1 

Il Decimo è in serie C1. La squadra allenata da Luca Schirru con il 2-2 in casa contro l’Oristanese, venerdì scorso, ha festeggiato il successo nel campionato di C2 con una giornata d’anticipo. Un piccolo grande miracolo per la matricola di Decimomannu che in due anni è passata dalla serie D ad affrontare, la prossima stagione, il massimo campionato regionale di futsal.

Società e allenatore

Felice il presidente Alessandro Passerò. «È stata una stagione lunga e difficile. La nostra forza è stata il gruppo: giocatori con un enorme cuore e determinazione guidati da un grande allenatore. Nei momenti difficili hanno sempre trovato la forza di reagire supportati dalla dirigenza e dai tifosi che sono sempre stati al nostro fianco. E grazie anche all’amministrazione comunale per il sostegno. E adesso testa già alla prossima stagione». L’allenatore Luca Schirru giustamente non nasconde la soddisfazione: «Essendo una neopromossa non eravamo tra le favorite e l’obbiettivo era quello di giocarcela con tutte. Abbiamo avuto molte difficoltà a causa di diversi infortuni ma il gruppo squadra è stato fantastico e ha saputo reagire e trovare la forza per migliorare e poter vincere il campionato».

I giocatori

Il segreto, come spiegano i giocatori, è stato il gruppo: sempre unito anche nei momenti di difficoltà. «È stata una stagione lunga e complicata», spiega il capitano, Jonny Milia. «Da neopromossi siamo riusciti a partire bene e restare nella parte alta della classifica sino alla fine, anche se c’erano squadre sicuramente più attrezzate di noi per vincere il campionato. Grazie a compagni, società e ai tifosi: non abbiamo mai mollato. Personalmente dedico queste vittorie a mia moglie e ai miei figli che mi hanno sempre sostenuto e al nostro dirigente Leonardo Collu». Per il portiere Antonio Grieco «c’erano altre squadre attrezzate per vincere il campionato. Noi siamo stati bravi a unire l’esperienza di alcuni giocatori con la freschezza dei giovani, alcuni alla loro prima esperienza nel calcio a 5. Il nostro obiettivo in ogni gara era non perdere: odiavamo la sconfitta e spesso abbiamo recuperato partite in cui eravamo sotto di due o tre gol. Questo significa aver carattere e un grande gruppo». Luca Pusceddu mette in risalto la figura del mister: «Ha gestito bene il gruppo e questo è stato il segreto, perché siamo riusciti a vincere soffrendo in un campionato che vedeva la presenza di altre formazioni più quotate». Per Michael Pilloni «è stato probabilmente il mio campionato più bello. Sapevamo che sarebbe stato complicato. Abbiamo avuto la giusta mentalità anche per superare fasi complicate e non ci siamo mai arresi per non gettare via quanto fatto di buono nella prima parte del campionato».

