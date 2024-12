La grande risorsa dei mondi diversi 

Le famiglie di migranti e di rifugiati sono stati protagonisti dell'incontro che si è svolto ieri al centro polivalente, "Il mondo in comune", che la cooperativa sociale "Il Sicomoro" ha organizzato, in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Marghine. Una giornata che rientra tra le azioni di sensibilizzazione del progetto "Sistema Accoglienza Integrazione", sui temi dell'accoglienza e incontro fra culture. «L'obiettivo - ha esordito il presidente dell'Unione dei Comuni, Francesco Scanu - è far capire che per il territorio la presenza dei migranti è fonte di arricchimento». Si è fatto quindi il punto della situazione . A Macomer e Birori sono ospitati in tutto 26 rifugiati (di cui 10 bambini), provenienti da Costa d'Avorio, Tunisia, Camerun, Nigeria e Cuba. «Progettare e gestire percorsi di accoglienza delle persone migranti significa ascoltare, comprendere e accompagnare il singolo individuo, il singolo nucleo, nel lungo e delicato percorso di inclusione nella comunità di accoglienza», spiega Stefania Russo, responsabile della cooperativa "Il sicomoro", che gestisce il progetto Sai. «Nel contempo, proprio perchè il fenomeno migratorio incide profondamente sui sentimenti collettivi e individuali, il progetto Sai propone azioni di sensibilizzazione ai temi dell'accoglienza e incontri in favore della comunità locale che accoglie. Il nostro auspicio è che anche gli altri Comuni del Marghine ci seguano».

La giornata è stata arricchita dalla presenza del Teatro Alkestis che ha portato in scena il reading "Il Mondo in Comune". È stato quindi presentato il calendario, con 12 scatti che ritraggono le famiglie accolte nel Marghine.

