La grande ripresa dell’Alghero 

Alghero 3

Li Punti 0

Alghero (4-4-2) : Gobbi, Pireddu, Delizos, Manunta, Mereu, Sini, Spanu (41’ st Marras), Mula, Scognamillo (41’ st Monti), Brboric (25’ st Scanu), Pinna (32’ st Kamana). In panchina Piga, Milia, Manuel Sanna, Marco Carboni, Fois. Allenatore Gian Marco Giandon.

Li Punti (4-3-3) : Pittalis, Manca (32’ st Manuel Oggiano), Fresu, Centeno Schamun, Serra, Salas (22’ st Cirotto), Dieni (46’ Obinu), Barbieri, Guisse, Fabio Oggiano (41’ st Sechi), Murgia (41’ st Delogu). In panchina Lopez, Burone, Quadu. Allenatore Cosimo Salis.

Arbitro : Giovanni Nonnato di Rovigo.

Reti : st 1’ Spanu, 31’ Scognamillo, 40’ Mereu.

Alghero. L’Alghero batte 3-0 il Li Punti e riassapora il gusto della vittoria, che mancava da otto partite. Gara dai due volti al Pino Cuccureddu, con un primo tempo avaro di emozioni e tre reti nella ripresa. Al 36’ Mula si conquista un rigore: va sul dischetto capitan Mereu ma Pittalis sventa la minaccia e poi la difesa libera.

In apertura di ripresa Alghero in vantaggio con Spanu, pronto a trovare la deviazione vincente su cross dalla sinistra. Raddoppio al 76’ di Scognamillo, che stoppa di petto in area, si libera dell’avversario e batte il portiere rasoterra.

A cinque minuti dalla fine Pireddu vince un rimpallo a metà campo e si invola verso la porta, calcia, Pittalis respinge, la palla arriva sui piedi di Mereu che timbra il 3-0.



