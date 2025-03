La grande rincorsa dell’Ilvamaddalena 

Corre l’Ilva, camminano Olbia e Latte Dolce, frena l’Atletico Uri. La 12ª giornata di ritorno di Serie D conferma lo stato di forma delle sarde, tra le quali spicca l’Ilvamaddalena alla quarta vittoria consecutiva.

La risalita

Il 2-0 alla Puteolana frutta ai galluresi un bel balzo in classifica, col sorpasso al decimo posto ai danni della pari punti Olbia (34) grazie agli scontri diretti. Il vantaggio di 2 lunghezze sui playout pretende continuità e l’Ilva, che nel prossimo turno andrà a far visita al Cassino terzo della classe, lo sa bene. «Non subiamo gol, riusciamo a farne tanti e calciamo molto in porta. C’è stata un’evoluzione evidente, anche a livello psicologico: la squadra ha preso consapevolezza e riusciamo a esprimerci meglio», spiega il portiere biancoceleste Marco Manis: «Il campionato è molto equilibrato, tutti possono vincere contro tutti e nessuno è ancora spacciato. Domenica», aggiunge l’ex dell’Olbia, «ci aspetta un’altra sfida molto difficile che prepareremo al meglio per fare risultato».

Recriminazioni

In Gallura c’è poi chi si lecca le ferite per l’1-1 nel derby con la Costa Orientale Sarda penultima della classe, buono per confermare il +2 sulla zona retrocessione e ripartire dopo la sconfitta col Savoia ma amaro per l’ennesimo episodio ritenuto dubbio dai bianchi. La squadra di Zé Maria, che la domenica precedente si era vista annullare due gol di Willis Furtado, recrimina infatti per la rete invalidata a Stefano Pani per fallo sul portiere avversario nel primo tempo sullo 0-0. Il centrale si è rifatto nella ripresa siglando il gol del pareggio in pieno recupero, in risposta al vantaggio di Demontis, ma i dubbi restano.

Qualche recriminazione l’avanza pure il Latte Dolce per l’1-1 interno nello scontro diretto con l’Anzio, che vale comunque il +1 sui playout. «È stata una partita combattuta con un avversario tosto che ha trovato subito il vantaggio: abbiamo reagito con una buona prestazione, che ci ha permesso di pareggiare», dice l’autore della rete dei sassaresi Luigi Piredda, «ma dispiace non aver trovato i tre punti che per noi sarebbero stati molto importanti».

Zona rossa

Dunque l’Atletico Uri, ribaltato a domicilio dal Guidonia 1-2 e inchiodato al terzultimo posto dopo la terza sconfitta di fila. «È un periodo sfortunato», si rammarica il patron Gavino Satta, «il gruppo ha confermato di saper competere con le grandi come il Guidonia, che ha trovato il gol della vittoria sulla deviazione di un nostro difensore, ma crediamo ancora nella salvezza diretta».

