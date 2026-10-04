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Serie B femminile
05 ottobre 2026 alle 01:19

La grande rimonta del Decimoputzu 

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Una rimonta da sogno per il Decimoputzu, all’esordio nel campionato di Serie B femminile. Sotto di cinque reti a fine primo tempo contro il Pistoia, la squadra allenata da Marco Calabretta è riuscita a ribaltare il risultato trionfando per 6-5. Grande protagonista Jessica Will, autrice di cinque reti. Completa il tabellino Corin Pascual.

Inizia con un pareggio il Cus Cagliari. Davanti al proprio pubblico, le universitarie chiudono sul 4-4 contro il FB5 Team Rome al termine di una gara combattuta e ricca di gol. Doppietta di Onnis e reti di Cambarau e Angioni per le padrone di casa.Non riesce a partire con il piede giusto il Quartu, sconfitto 4-3 sul campo dell’Eventi Futsal. Le sarde restano in partita fino alla sirena, con Tuveri protagonista grazie a una doppietta e Saraniti a completare il tabellino delle reti biancorosse. Nel girone A arriva una beffa per l’Oristanese, battuta 2-1 in Veneto dall’Infinity Futsal Academy. Le sarde trovano il vantaggio con Lai e accarezzano a lungo l’idea di tornare a casa con i tre punti, ma negli ultimi nove minuti le padrone di casa cambiano volto alla gara e completano la rimonta.Debutto amaro per l’Ittiri, travolto 8-1 davanti al proprio pubblico. Una giornata complicata per le sassaresi: unica rete di Mannoni.

La Serie A femminile osserva un turno di riposo e resterà ferma anche nel prossimo weekend per lasciare spazio agli impegni della Nazionale nella Women’s Futsal Championship 2027. Tra le convocate azzurre c’è anche Alice Virdis, capitana del Cagliari, che rappresenterà il club rossoblù con la maglia dell’Italia.

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