La grande reazione dopo tre pari e un ko L’orgoglio di Bonu: «Ferrini, che carattere» 

Dopo tre pareggi e una sconfitta la Ferrini voleva una reazione e l’ha avuta. L’1-3 sabato a Villaperuccio sul Carbonia rilancia gli uomini di Sebastiano Pinna, che tornano sul podio col terzo posto. Il successo mancava dal 22 ottobre, 1-0 al Barisardo, ed è anche il primo in trasferta dopo quattro pareggi su quattro. «Volevamo dare una risposta alla prima sconfitta e l’abbiamo fatto con una prestazione di carattere, al di là del risultato», il giudizio del capitano Alessandro Bonu, 17 anni di fila in rosa: «Poi venivamo da tre pareggi, ma aver perso ci ha dato la scossa. È stata una partita sporca, su un campo non in perfette condizioni: ci siamo dovuti adattare a quel tipo di gioco e siamo stati bravi a farlo, anche se non è proprio il nostro».

I rientri

Otto giorni fa con il Li Punti il primo ko in Eccellenza della Ferrini era arrivato (oltre che per un’ottima prova dei sassaresi) anche per i tanti indisponibili. Sabato sono tornati il difensore Federico Boi dalla squalifica e la punta Gianluca Podda da un infortunio, entrambi eredità del pari con l’Iglesias. Ed è stato recuperato al meglio Alberto Usai (in gol). Resta fuori solo Lucas Rostand . «Le assenze c’erano anche contro Sant’Elena e Iglesias, non è stata quella la questione», specifica il capitano: «Poi non mi piace mai fare nomi, ma i nuovi arrivati Scioni, Carboni e Galloni hanno portato qualcosa di importante inserendosi bene nella nostra realtà». Nel finale ha esordito Pedro Alexandre, centrocampista angolano portato da Luvumbo con cui ha un grado di parentela: «È appena arrivato, ci darà una grossa mano», dice Bonu.

Big match

Domenica prossima la Ferrini tornerà in casa per una sfida di spessore: al “Polese” arriva il Tempio, imbattuto da cinque giornate e reduce sabato dal 4-0 rifilato al San Teodoro. Sarà la partita fra terza e seconda in classifica, prime inseguitrici dell’Ilva: «La classifica dice questo», il commento di Bonu, «di certo troveremo una squadra forte, da rispettare, con giocatori di livello. Faremo di tutto per prenderci i tre punti, ma la affronteremo senza guardare la posizione e senza pensare a cosa porterà perché comunque dobbiamo far bene in ogni giornata».

