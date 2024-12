«La grande puzza sta per finire» 

“Puzza nauseabonda”, “aria irrespirabile”, “odore terribile”: sono solo alcuni degli epiteti utilizzati dai cittadini di Villasor quando, specie la mattina (ma a tutte le ore), il puzzo raggiunge il paese. Un appuntamento fisso, da anni. «Conosciamo questa situazione che anche i miei predecessori hanno affrontato», ammette il sindaco Massimo Pinna, che poi annuncia: «Forse siamo vicini alla soluzione».

Le segnalazioni

Lo scorso 6 dicembre anche il consigliere di opposizione Efisio Pisano, ex sindaco, in un post sui social, aveva scritto: “Pare che a Villasor si senta una puzza che non è dello zuccherificio. Sarà vero?” Tre giorni prima un residente, Marcello Podda, aveva scritto al Comune lamentando “un odore acre che si propaga dappertutto, provocando disagi e malessere, in quanto penetra nelle abitazioni determinando sensi di nausea e a volte anche fastidiose irritazioni alle vie respiratorie: i cittadini sono costretti a chiudere le finestre per evitare l’odore ripugnante. La qualità dell’aria a Villasor – prosegue la nota – è notevolmente peggiorata negli ultimi mesi a causa di odori nauseabondi e insopportabili, soprattutto nelle prime ore del mattino, rendendola irrespirabile. Non ho mai letto niente che riguardi questa situazione emergenziale, che richiederebbe ben altra attenzione”.

Paese sottovento

«I miasmi – rivela il sindaco Massimo Pinna – arrivano dall’impianto di compostaggio del Cisa, Consorzio intercomunale salvaguardia ambientale, che si trova al confine con Serramanna: basta un po’ di maestrale e l’odore arriva da noi. Sono tante le interlocuzioni con la direzione Cisa: d’altronde la problematica dura da una ventina d’anni. Quando, giustamente, arrivano le lamentele dai cittadini, io mi faccio sempre portavoce».

A proposito di interlocuzioni, il sindaco specifica: «Mi viene chiesto quali documenti ho prodotto in queste interlocuzioni. Facciamo chiarezza, il Comune è socio del Cisa, e quando parlo, anche giornalmente, con loro, non produco documenti. Ci assicurano che con continui investimenti stanno cercando di risolvere. Non ci sono problemi sanitari, sia chiaro: i controlli avvengono praticamente ogni 15 giorni, ma non fa piacere a nessuno a Villasor».

Sistema anaerobico

Un intervento, in particolare, sembra promettente: «La Regione ha stanziato 4 milioni con una variazione, con cui si potrà fare un sistema anaerobico, che dovrebbe risolvere definitivamente questo problema. Cittadini, amministrazione e Cisa, lottiamo tutti per lo stesso obiettivo: far smettere questa puzza».

