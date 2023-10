La grande prosa va in scena a Sassari  

Invisibilità reale e visibilità sui social, l'emarginazione di Shylock nel testo shakespeariano “Il mercante di Venezia”, l'uomo e galantuomo di De Filippo, il Cyrano de Bergerac e per il balletto l'immortale Lago dei Cigni e il travolgente “Notre-Dame de Paris”. In tutto 15 spettacoli, 9 di prosa e 6 dedicati al balletto che esordiscono nell'isola proprio sul palco dei teatri sassaresi, il Verdi e il Comunale. La consueta accurata selezione compiuta dalla Cedac e la collaborazione con l’Ersu Sassari spiega perché anche la nuova stagione de La Grande Prosa e Danza attiri l'interesse del pubblico e pure degli studenti che grazie alle agevolazioni forniscono numeri lusinghieri nel panorama italiano: 178 abbonamenti l'anno scorso con la ripresa dopo la pandemia, quando si superavano le 250 richieste da parte degli studenti.

Il cartellone

L’apertura è al Verdi il 10 novembre con “Il marito invisibile”, commedia scritta e diretta da Edoardo Erba. Sul palco Maria Amelia Monti e Marina Massironi che parlano d'amore e di amicizia in questi tempi di realtà virtuale e social. Il 18 dicembre la stagione si trasferisce al Comunale con un classico di Eduardo De Filippo: “Uomo e Galantuomo”, con Geppy Gleijeses, allievo di Eduardo, e Lorenzo Gleijeses. Il 16 gennaio l'omaggio di Gioele Dix, in scena con Valentina Cardinali: “La corsa dietro il vento / Dino Buzzati o l'incanto del mondo”. Il 20 febbraio c'è “Edipo Re / Una favola nera”, uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. Il 27 febbraio Teresa Saponangelo protagonista de “Il segreto del talento”. Il 5 marzo l'inquietante “Festen / Il gioco della verità” nella versione teatrale di David Eldridge. Un classico il 26 marzo: “Cyrano de Bergerac” di Rostand con Arturo Cirillo. Scritto da Carlotto, “La signora del martedì” va in scena il 15 aprile con Giuliana De Sio e Alessandro Haber. Chiusura il 23 aprile con “Il mercante di Venezia” con Franco Branciardi.

La danza

Il lago dei cigni (23 e 24 novembre); Sabir. Viaggio mediterraneo (9 gennaio); Paul Taylor Dance Company (26 gennaio); Duets and Solos (23 febbraio); il Balletto di Milano con Notre-Dame de Paris (15 marzo); l'omaggio a Mozart e beethoven del malandain Ballet Biarritz (19 aprile).

