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Sestu.
30 settembre 2026 alle 00:12

La grande passione per i libri da condividere tra genitori e figli 

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Non si fermano le attività alla Biblioteca Comunale di Sestu in via Roma, rivolte a un pubblico di tutte le età, perché (come dicono gli stessi organizzatori) non è mai troppo presto per entrare nel mondo magico della fantasia attraverso un libro.

Questo il senso anche dell’incontro “Nati per leggere”, lunedì 5 dalle 17, rivolto ai bambini da 0 a 5 anni e ai loro genitori, che leggeranno appunto insieme libri, selezionati dal personale della Biblioteca.

Un’esperienza sicuramente importante per lo sviluppo cognitivo, e che inoltre rafforza il legame tra genitori e figli, secondo diversi studi psicologici. “Nati per leggere” è un progetto sviluppato dall’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini, ed è presente in biblioteche pubbliche in tutta Italia.

Anche nella Biblioteca di Sestu si sono già tenuti appuntamenti all’insegna della cultura e della condivisione, sempre accolti da un’entusiastica adesione. L’incontro è a numero chiuso e si prenota la partecipazione chiamando lo 0702360489.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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