La grande partita è Nuorese-Ilva  Lanusei a Tempio 

Settima giornata di andata del campionato in programma oggi con fischio d’inizio alle 16. Unica eccezione la sfida Buddusò–Villasimius, anticipata alle 15. Un turno che potrebbe già dire molto sugli equilibri in vetta, con diversi scontri diretti di grande interesse.

Al “Frogheri” di Nuoro si gioca la partita di cartello tra Nuorese e Ilvamaddalena, un classico del calcio isolano che rievoca sfide d’altri tempi. I barbaricini, primi in classifica, puntano alla terza vittoria interna consecutiva per consolidare il primato. L’Ilva, quarta a tre lunghezze, cerca invece il primo successo esterno che significherebbe aggancio in vetta. Una sfida tra due realtà storiche che promette spettacolo e intensità.

Le altre sfide

Incrocio d’alta classifica al “Nino Manconi” di Tempio, dove si affrontano le seconde della classe. La formazione di Giuseppe Cantara ospita la sorprendente Lanusei, matricola ancora imbattuta e capace di inserirsi subito tra le grandi. Soltanto 2 punti separano le due squadre dalla vetta, a conferma di un campionato equilibrato e incerto.

Al “Ninetto Martinez” di Uri, l’Atletico di Massimiliano Paba arriva l’Iglesias di Giampaolo Murru. Una sfida da tripla tra due formazioni che puntano in alto.

Il Villasimius, reduce dalla sconfitta interna contro il Buddusò, cerca riscatto proprio sul campo gallurese, dove i padroni di casa vogliono confermare l’ottimo momento.

A Gavoi, Taloro e Ferrini si sfidano per dare una svolta alla propria stagione. Entrambe hanno faticato in avvio ma dispongono di qualità per risalire la classifica. A Settimo San Pietro, il fanalino di coda Sant’Elena deve vedersela con la corazzata Ossese. I biancoverdi, ancora a secco di vittorie, cercano il primo successo stagionale contro una squadra solida ma che ha pareggiato cinque delle sei partite disputate.

Chiude il programma Tortolì–Calangianus, match dal pronostico incerto tra due formazioni alla ricerca di continuità.

Una giornata ricca di incroci interessanti, che potrebbe ridisegnare la classifica di un’Eccellenza più equilibrata che mai.

