La grande occasione di Petagna: sbloccarsi proprio col suo Monza  

Sette partite di campionato, un'altra, infinita, da 120 minuti, in Coppa Italia. Ma Andrea Petagna, l'uomo inseguito e scelto dal Cagliari e da Claudio Ranieri per diventare un punto fermo dell'attacco rossoblù, è ancora a quota zero alla voce gol segnati. Sarà pure un attaccante atipico, Petagna, ma quando giochi al centro dell'attacco la gioia più grande resta il gol. E dopo la sosta il calendario regala l'occasione per sbloccarsi, magari affidandosi a una di quelle regole non scritte che dominano il calcio, la legge dell'ex.

Last minute

Domenica alla Domus arriva il Monza, la squadra che detiene ancora il cartellino di Petagna e che a fine mercato estivo ha ceduto l'attaccante triestino al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'operazione nata quasi per caso. Perché la società rossoblù aveva puntato il giovane bomber del Milan Lorenzo Colombo. Quando tutto sembrava fatto, ecco spuntare il “Condor”, al secolo Adriano Galliani, che decide di regalare a Palladino proprio Colombo. «Se Galliani chiama non posso dire di no», sembra abbia detto l'agente del giovane attaccante Giuseppe Riso al ds rossoblù Nereo Bonato. E per farsi perdonare, ecco l'idea di portare in Sardegna proprio chi, a Monza, con l'arrivo di Colombo si ritrovava totalmente fuori dai giochi, l'altro suo assistito Petagna. Subito promosso da Ranieri, che a operazione ancora in corso non perdeva occasione per benedire il suo arrivo. Concluso quasi al fotofinish.

Monza nel mirino

Operazione-lampo e l'ex bomber della Spal, all'arrivo a Elmas, si lasciava sfuggire un poco diplomatico «non vedevo l'ora di andar via da Monza». Frase poco apprezzata in Brianza e dintorni e lo stesso Petagna, in conferenza, addolciva le parole per evitare problemi. Anche perché il Monza resta proprietario del cartellino. Matrimonio poco felice, quello tra l'attaccante e il club brianzolo, che nell'estate del 2022 aveva bussato alla porta del Napoli, da neopromossa, mettendo sul tavolo 12 milioni tra prestito e obbligo di riscatto. Affare fatto, dopo due stagioni sotto il Vesuvio, condite da 68 presenze e 9 reti tra campionato e coppe varie. A Monza le cose non sono andate meglio. Per Petagna lo scorso anno 31 presenze, ben 7 assist, ma solo 4 reti. Poco. E in estate, il giocatore ha vissuto un precampionato da separato in casa. Palladino lo ha schierato l'ultima volta nell'amichevole del “Torneo Berlusconi” contro il Milan, per poi metterlo da parte, prima in Coppa Italia e poi nelle due prime giornate di campionato.

La voglia matta

Quando il Cagliari e Ranieri hanno chiamato, Petagna non ci ha pensato un attimo, trovando l'accordo anche per un'eventuale riscatto, con ingaggio ribassato. Partenza falsa, perché pronti, via e l'attaccante con la passione per il rap (come conferma la grande amicizia con Sfera Ebbasta) si ferma per un problema al polpaccio dopo i primi 45 minuti di Bologna. Rientro altalenante, una condizione difficile da trovare, ma Ranieri continua a seguirne i progressi. Decisivo nel finale col Genoa, titolare contro la Juve, ma il tecnico vuole più presenza dentro l'area, oltre che il solito gioco di raccordo. E soprattutto aspetta i gol. Che da buon ex, contro il Monza, sia la volta buona?

