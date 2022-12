La grande occasione dell’Arzachena 

La Costa Orientale Sarda si accontenta del punto messo in cascina contro un avversario forte come il Cassino, quarto della classe e terzo per punti conquistati in trasferta. Mancosu e compagni erano riusciti anche a passare in vantaggio, una gioia durata una manciata di minuti. La prestazione è stata confortante. In casa la Cos ha quasi sempre fatto bene (undici dei quindici punti sono stati ottenuti a Tertenia). «È chiaro che si spera sempre in una vittoria», dice il presidente Stefano Boi, «ma dobbiamo considerare anche l’avversario. La prestazione non mi è dispiaciuta, con un pizzico di fortuna in più si poteva anche vincere. Domenica affronteremo nuovamente il Tivoli dopo la gara di Coppa e sarà tutta un’altra partita. Speriamo di invertire la marcia lontano da casa».

Cinque punti su nove è il bottino raccolto dalle formazioni sarde in Serie D (girone G) nella terz’ultima giornata di andata. Sorride l’Arzachena, unica ad aver vinto, che si riaffaccia nella zona playoff. Terzo pareggio di fila e sesta gara senza vittorie per l’Ilvamaddalena, matricola che comunque muove la classifica con maggiore continuità e attualmente occupa il centro della classifica. Un punto anche per la Costa Orientale Sarda, relegata in zona playout. Chi sta peggio è l’Atletico Uri, sconfitto nell’ultima giornata e in piena zona retrocessione diretta: un periodo buio confermato dal fatto che nelle ultime cinque partite i giallorossi hanno incamerato due soli punti.

Chi sorride

Chiaramente soddisfatto Marco Nappi, allenatore dell’Arzachena. La sua squadra è riuscita a riscattare immediatamente la sconfitta casalinga subita dall’Aprilia offrendo una grande prova contro la Palmese. «Affrontavamo un avversario di valore, i ragazzi hanno disputato una gara perfetta, da grande squadra. Hanno fatto la partita realizzando tre gol fantastici. I tanti under schierati in campo non hanno fatto rimpiangere gli assenti». Dello stesso avviso il difensore Mario Piga: «Siamo scesi in campo con grande determinazione. Un approccio importante. In nemmeno venti minuti abbiamo segnato tre reti. La mentalità è giusta». Nel prossimo impegno gli smeraldini ospiteranno la cenerentola Nola, che non vince dal due ottobre. «Sono le partite più difficili», chiude Piga, «non dobbiamo abbassare la guardia».

La Costa Orientale Sarda si accontenta del punto messo in cascina contro un avversario forte come il Cassino, quarto della classe e terzo per punti conquistati in trasferta. Mancosu e compagni erano riusciti anche a passare in vantaggio, una gioia durata una manciata di minuti. La prestazione è stata confortante. In casa la Cos ha quasi sempre fatto bene (undici dei quindici punti sono stati ottenuti a Tertenia). «È chiaro che si spera sempre in una vittoria», dice il presidente Stefano Boi, «ma dobbiamo considerare anche l’avversario. La prestazione non mi è dispiaciuta, con un pizzico di fortuna in più si poteva anche vincere. Domenica affronteremo nuovamente il Tivoli dopo la gara di Coppa e sarà tutta un’altra partita. Speriamo di invertire la marcia lontano da casa».

«Un torneo duro»

L’Ilvamaddalena ha raggiunto quota venti in classifica. «È l’obiettivo che avevamo prefissato per il girone di andata e abbiamo l’opportunità di fare anche meglio. Non posso che essere soddisfatto della squadra per quanto sta mettendo in mostra», sottolinea il team manager Stefano D’Apice, «giochiamo sempre per vincere ma dobbiamo guardarci alle spalle. La Serie D è un torneo durissimo, stiamo facendo molto bene però non bisogna abbassare la guardia». Pesa in chiave realizzativa l’assenza dell’attaccante Ignacio Cacheiro, che dovrebbe essere nuovamente disponibile tra una ventina di giorni. Domenica l’Ilva è attesa sul campo della Vis Artena. «Faremo la nostra partita come sempre», chiude D’Apice, «i ragazzi non hanno mai fatto mancare l’impegno, la giusta cattiveria e la determinazione».

A rischio

Momento difficile per l’Uri, penultima in classifica. Nel prossimo incontro casalingo con la Palmese la vittoria è d’obbligo. I giallorossi hanno ancora lo “zero” sulla casella delle vittorie interne.

