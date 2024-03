La grande occasione della Torres 

Sassari. Non c'è Zeman, per problemi di salute, ma è sempre un Pescara “zemaniano” quello che questo pomeriggio gioca al “Vanni Sanna” con inizio alle 14. Vale a dire una squadra votata all'attacco che esibisce il secondo reparto più prolifico del girone con 47 reti realizzate, contro le 41 rossoblù, ma anche una difesa non attentissima, che ha incassato 37 gol. E se nelle ultime tre gare la retroguardia sassarese ha concesso una sola rete, peraltro ininfluente ai fini della terza vittoria di fila, nelle ultime quattro partite gli abruzzesi hanno preso per due volte un poker di gol.

I rivali

La differenza tra le due formazioni è di 15 punti e il Pescara ha fra sé e la Torres altre tre formazioni, quindi sembra fuori dall'inseguimento della seconda piazza, ma resta l'obiettivo di collocarsi il meglio possibile nella griglia dei playoff. E proprio il gioco spavaldo la rende un'antagonista poco decifrabile, capace di vincere ad Arezzo, ma anche di perdere a Pesaro 4-0 o anche di fornire prestazioni opposte contro la stessa avversaria, come il Gubbio, superato 3-2 all'andata, mentre al ritorno gli umbri si sono imposti per 4-0. Il modulo rimane legato al 4-3-3, con il tridente fatto da tre attaccanti pericolosi: ali che giocano sul lato opposto rispetto al piede preferito proprio per potersi accentrare e tirare (a destra Merola e a sinistra Cangiano) con al centro Cuppone, che ha già segnato 8 gol. Un problema in meno per la retroguardia sassarese è l'assenza per squalifica di Tunjov, autore finora di 7 reti.

Recuperi e dubbi

La Torres si giova del rientro di tre squalificati. Il difensore Idda dovrebbe ricomporre il terzetto con Antonelli e Dametto, anche se Siniega è andato molto bene nelle due partite giocate da titolare. A destra giocherà l'esterno Zecca, mentre a sinistra Zambataro può essere utile per aiutare Dametto. In attacco il ritorno di Diakite sembra scontato, sia perché dopo le piogge il campo sarà pesante, sia perché i difensori del pescara hanno buona stazza. Dietro Diakite e Scotto dovrebbe giocare Mastinu, con Ruocco pronto a entrare a gara in corso per cambiare ritmo con le sue accelerazioni.

L'attaccante Fischnaller andrà in panchina ma difficilmente verrà utilizzato perché solo da un paio di giorni ha ripreso gli allenamenti col gruppo.

A centrocampo bisogna scegliere il partner di Giorico ed è corsa a tre fra Cester, Lora e Masala.

Formazione Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Lora (Cester), Zambataro; Mastinu; Scotto, Diakite. All. Greco

