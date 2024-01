La grande occasione del Monastir 

Un giornata caratterizzata dal maltempo e da risultati a sorpresa si rivela favorevole al Monastir capolista che, pur non giocando a causa del campo inzuppato dalla pioggia (la gara col Gonnosfanadiga sarà recuperata appena possibile), conserva intatti i cinque punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici avendo anche una partita in più da giocare. Il maltempo ha imposto anche la sospensione al 45’ della partita tra Guspini e Atletico Cagliari, mentre il Calcio Pirri e il Castiadas, secondi, sono caduti e sono stati raggiunti dal Terralba.

Le sorprese

La compagine cagliaritana ha perso in casa di un combattivo Tortolì. Sotto di una rete al 25’ (gol di Pandori), già prima dell’intervallo i padroni di casa hanno ribaltato la gara grazie a Pili e Vincis portandosi a soli 3 punti proprio dalla squadra pirrese. Il Castiadas a sua volta è caduta in casa per mano dell’Idolo, che ha espugnato il Comunale con la zampata di Bottegal nella prima frazione. Giornata storta anche per il Cus Cagliari, quinto, uscito sconfitto per 1-0 dal campo dell’Arborea. Gli universitari hanno perso una ghiotta occasione per portarsi in seconda posizione da soli. Tre punti d’oro invece per l’Arborea che, capitalizzando la marcatura decisiva di Erbì, si è portata a 4 lunghezze dalla zona playout. Ne ha approfittato il Terralba che, col punto conquistato in casa dell’Orrolese, ha agganciato il secondo posto. Decisiva la rete in zona Cesarini di Piras, che ha fissato il punteggio sul 2-2.

La valanga

Stesso risultato col quale è finita la sfida al Lixius tra Lanusei e Selargius. Partita ricca di emozioni e di gol con i padroni di casa mai domi e capaci di agguantare il pareggio nel recupero con Prieto, subentrato pochi minuti prima. In zona salvezza pesantissima vittoria dell’Arbus, che ha sommerso di gol il Villamassargia (7 a 0 il risultato finale) portandosi a soli due punti dalla zona playout occupata proprio dagli ospiti. Le sette reti hanno portato sicuramente una buona dose di autostima alla squadra per il prosieguo del campionato.

La salvezza

Risultato rotondo anche quello venuto fuori dall’altra sfida salvezza, giocata ieri, tra Verde Isola e Gialeto. I carlofortini sono usciti sconfitti dalle mura amiche con un sonoro 3 a 0 che li ha confermati al penultimo posto a -4 dall’Arbus. Gli ospiti invece sono saliti a quota 19 punti, a +3 dai playout, e possono sorridere.

