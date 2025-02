La grande occasione del Cannonau Jerzu 

Jerzu. Esistevano due modi per ripartire: reagire o restare nell’anonimato. Dopo la (cocente) delusione dello scorso anno, il Cannonau Jerzu ha scelto la prima strada, e ha portato un rinnovato entusiasmo nell’ambiente. Il primato solitario è il risultato di un percorso quasi perfetto. La squadra di Andrea Piccarreta è capolista solitaria (+2 sul Decimoputzu e +5 sulla Baunese) del girone A di Prima categoria e, a nove giornate dalla fine, sogna di tornare in Promozione dopo 18 anni.

«A un sindaco fa sempre piacere quando la squadra del proprio paese si distingue per un progetto sociale», sottolinea il primo cittadino Carlo Lai, «non c’è un uomo solo al comando ma una dirigenza qualificata e numerosa. È il segno che a Jerzu la passione è sempre stata caratterizzante». Cannonau e Picchi hanno scritto pagine indelebili del calcio ogliastrino. Una tradizione mai sopita, neppure dopo la fusione e la retrocessione fino alla Seconda. «Negli anni Ottanta e Novanta», aggiunge il sindaco, «Jerzu si è sempre distinta nel panorama calcistico e questo ci è sempre stato riconosciuto. Ora cerchiamo di rientrare dove è giusto stare». Cioè in Promozione. Ma è qui che si solleva il muro della scaramanzia, benché il sindaco dica di non soffrirne. Ma non può certo negare che nella patria del vino gli appassionati siano in fermento: «Se il segno sono le presenze sia in casa che in trasferta», conferma il primo tifoso dei biancoverdi, «allora diciamo alla grande, perché la squadra è sostenuta sia in casa che in trasferta. Si percepisce l’affetto della comunità».

