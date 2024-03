La grande occasione del Cagliari 

Il Cagliari prova a sfatare il tabù trasferta: oggi a Empoli (Computer Gross Arena, ore 15) la squadra di Ranieri cerca un successo pesantissimo per fare un salto in classifica e abbandonare la zona pericolo. Le buone indicazioni arrivate dai due pareggi con Udinese e Napoli regalano speranze ai rossoblù, che saranno seguiti da oltre 600 tifosi. Ranieri potrebbe riproporre la stessa squadra che ha riacciuffato il Napoli al 96’, con Luvumbo in appoggio a Lapadula e Gaetano trequartista, mentre Nandez potrebbe essere confermato a destra nei quattro della difesa.