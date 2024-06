La grande Nazionale degli assenti 

Da Courtois ad Alaba, da Grealish a Zirkzee. Sono tanti i calciatori, alcuni di livello mondiale, che saranno assenti agli Europei di Germania al via venerdì. Colpa di mancate convocazioni per scelte tecniche, a volte bizzarre, ma anche per infortuni legati a carichi di lavoro enormi a causa di calendari sempre più intasati: il torneo continentale è la terza grande manifestazione del pallone negli ultimi tre anni (dopo l’Europeo in Inghilterra nel 2021 e la Coppa del mondo in Qatar nel dicembre 2022), che si aggiunge agli impegni, sempre più numerosi, dei club. Così tra rotture di muscoli e legamenti e scadimenti di forma, non pochi protagonisti vedranno le partite sul divano. In Germania è polemica per l’assenza di Hummels, finalista in Champions col Dortmund dieci giorni fa. Per squalifica non ci saranno il francese Pogba (doping) e l’italiano Tonali (scommesse illecite), mentre non si sono qualificate stelle come il norvegese Haaland e l’islandese Gudmundsson.

Scelte ardite

L’Inghilterra, tra le Nazionali favorite, ha lasciato a casa per volontà del ct ct Southgate gli esterni Chilwell e James e il centrale Maguire del Chelsea, il centrocampista Henderson dell’Ajax, gli attaccanti Rasford (Manchester United), Sterling (Chelsea) e Grealish (Manchester City). Più radicali le decisioni del nuovo ct tedesco Nagelsmann, che non ha chiamato il veterano Hummels, miglior difensore della Champions, puntando sulla coppia Rudiger-Tah. Non ci saranno l’infortunato Gnabry (Bayern Monaco) e, per scelta tecnica, Adeyemi (Dortmund), Brandt (Dortmund), Thiaw (Milan), Werner (Lipsia) e Goretska (Bayern Monaco).

Non solo doping

La Francia di Deschamps si presenta agguerrita e senza troppe defezioni: mancheranno per infortunio Lucas Hernandez (Psg) e Nkunku (Chelsea) per infortunio e il centrocampista Guendouzi (Lazio) per scelta tecnica. Fuori Pogba per doping. Anche la Spagna del ct De la Fuente non se la cava male con la sorte, gli assenti non sono troppi. Mancheranno il difensore Balde (Barcellona), il giovane centrocampista Gavi (Barcellona) e l’esperto fantasista Isco (Betis Siviglia).

Le rinunce

Più significative le defezioni dell’Olanda. Il ct Ronald Koeman dovrà fare a meno dei difensori Botman (Newcastle) e Timber (Arsenal), del centrocampista De Roon (Atalanta, è infortunato) e dell’attaccante Zirkzee (Bologna), uno dei giocatori più attesi ma non particolarmente stimato dal commissario tecnico. Mancheranno altri giocatori di spicco: il portiere Courtois (Belgio) ha recuperato dal lungo infortunio ma ha dato del bugiardo al ct Tedesco, che l’ha lasciato fuori. La lesione del crociato ha lasciato spettatore dei trionfi del Real il difensore austriaco Alaba, e non ci saranno neanche il centrocampista scozzese Ferguson del Bologna, il difensore turco Soyuncu (Fenerbahçe), il centrocampista svizzero Zakaria (Monaco). Per scelta tecnica il ct danese Hjulmand ha lasciato a casa l’attaccante laziale Isaksen e il centrocampista napoletano Lindstrom, reduci da una stagione opaca.

