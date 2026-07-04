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Iglesias.
05 luglio 2026 alle 00:32

La grande musica riempie la città 

Strutture ricettive al completo per accogliere il pubblico del festival Rds 

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Una Iglesias più frenetica del solito, quella di ieri, grazie alle numerose persone che l’hanno affollata, giunte in città per il concerto dell’Rds Summer Festival. Il centro storico è stato animato sin dalla prima mattinata, con i bar presi d’assalto. Complice anche la bella giornata estiva e l’avvio dei saldi, molte persone hanno scelto di dedicarsi prima allo shopping e, in tarda mattinata, al mare, per poi prepararsi al grande evento musicale previsto in serata.

Prima fila

Sin dalle 10 del mattino, intanto, alcuni giovani fan hanno iniziato ad arrivare in città per lo spettacolo. I primi sono stati Cheng Mulargia, Daniele Murtas, Denise Ena e Aurora Girina, rispettivamente da Cagliari, Decimoputzu, Uta e Oristano, tutti giovanissimi ed emozionati all’idea di vedere dal vivo i propri idoli: «Non ci aspettavamo che una manifestazione così importante venisse proprio qui in Sardegna, specialmente a Iglesias. Siamo felici e speriamo che in futuro ci siano altre date di questo tipo». Dal mondo delle attività economiche arrivano conferme positive: «Ieri ho lavorato solo con turisti», racconta la commerciante Angela Auriola, mentre Taslima Mollik, commerciante di souvenir, evidenzia «un flusso costante di visitatori anche grazie ad altre manifestazioni in città». Gli hotel risultano in gran parte pieni, come spiega Davide Steri: «Siamo al completo», anche se altri operatori, come Agostino Pinna, precisano che la domanda non dipende esclusivamente dal concerto. «La nostra struttura è completa grazie al concerto Rds Summer Festival», afferma invece Valentina Mattu. Anche ristoratori e titolari di attività confermano il trend positivo: «Eventi di questo tipo portano benefici a tutta la città», dichiarano Francesco Baschieri e Alessandro Chessa, aggiungendo che «continuano ad arrivare richieste e c’è un flusso costante di prenotazioni».

Il Comune

«La kermesse, unica tappa sarda del tour nazionale, ha portato in città una forte visibilità mediatica – dice il sindaco Mauro Usai - Il nome di Iglesias è entrato per settimane nei promo di Rds, ascoltata ogni giorno da circa sei milioni di persone, e ha viaggiato sui canali social di un festival che lo scorso anno ha superato i 250 milioni di visualizzazioni. L’evento è stato ripreso dai principali media nazionali, arrivando a un pubblico enorme in tutto il Paese». Sulla ricaduta economica e turistica interviene anche l’assessora alla Cultura, Carlotta Scema: «Venerdì e sabato la città è stata molto affollata. Non è solo un grande evento musicale, ma un’occasione che ha portato visitatori e movimento alle attività produttive. I risultati si vedranno non solo ora, ma anche nei prossimi mesi grazie alla visibilità ottenuta e alla promozione del territorio». E Usai ribadisce: «Più che la singola serata, è importante il mese di promozione che ha accompagnato l’evento». In questo quadro si inserisce anche l’esposizione televisiva, con il concerto destinato alla messa in onda su Tv8 e Sky Uno.

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