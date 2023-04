La grande musica protagonista alla festa del patrono 

Cultura, tradizione, folklore, intrattenimento e spettacolo: sono gli ingredienti della festa di Sant’Antioco martire, patrono della Sardegna che giunge alla sua 664esima edizione.

Preparativi

Il programma è stato presentato dal sindaco Ignazio Locci e dall’assessora alle Attività produttive, Roberta Serrenti. Arriva il sostanziale tocco diverso rispetto al passato con i nomi eccellenti in cartellone, per accontentare tutte le fasce della società: Fausto Leali, sabato 22, Piero Marras, lunedi 21 e i Gemelli diversi, martedi 25. La domenica invece si esibisce il gruppo locale “I Sardos” con il tributo a Augusto Daolio. Il tutto reso possibile grazie a un notevole contributo concesso dalla Regione, 240 mila euro più 60 di cofinanziamento comunale da spalmare nelle tre ricorrenze annuali. Per i festeggiamenti civili, l’avvio venerdì 21 e si concluderà mercoledì 26 aprile. «È uno spettacolo unico capace di emozionare ogni anno come la prima volta - dice il sindaco Ignazio Locci - fede e devozione nei confronti del patrono toccano il loro apice. Sono i giorni in cui si respira una fitta aria di festa che coinvolge tutta la comunità e raggiunge il picco nel giorno della processione solenne». I grandi nomi della musica saliranno sul palco di piazza Ferralasco, il tutto nella cornice di un “Mercato Etnogastronomico” che proporrà alcune specialità della Sardegna e non solo. In Basilica invece, “Cantata di Paradiso” venerdì 21 e la musica sacra “I suoni dell’anima”, a cura dell’Ente Lirico di Cagliari, mercoledì 26.

Vari siti

«Ricco ed interessante il calendario degli appuntamenti spalmati in tutta la città. Ma, soprattutto, ricco è il progetto a lungo termine che abbiamo in itinere – spiega l’assessora Serrenti – un progetto che, grazie al lavoro svolto fino ad oggi, ci ha permesso di posizionare la festa tra gli eventi identitari della Regione, e che ora punta a renderci riferimento nel segmento del turismo religioso, non solo nel panorama nazionale ma anche in quello internazionale, che ci guarda con attenzione». La fantastica sfilata in centro con circa 40 tracas la domenica, un appuntamento che affascina e incanta (per essere ulteriormente ammirate nella loro bellezza, dopo la sfilata sosteranno lungo il percorso). La sfilata de “is coccois de su Santu”, che quest’anno sarà tutta al femminile, comprese le suonatrici di launeddas. La giornata clou, lunedì 24, quando il Santo e le sue reliquie sfileranno in processione per le vie della città. Con oltre 1200 persone in abito tradizionale, in rappresentanza delle 10 diocesi della Sardegna.