La grande musica Nada a Lo Quarter 

Domani alle 21 il magico scenario del Piazzale Lo Quarter, nel cuore del centro storico di Alghero, accoglierà una delle cantautrici più amate della musica italiana: Nada, accompagnata dalla chitarra di Andrea Mucciarelli. Un evento speciale in occasione del Sant Miquel Festival 2024.

La voce inconfondibile di Nada, unita al talento di Andrea Mucciarelli, ci riporterà alle atmosfere magiche del progetto “Nada Trio”, attraverso brani indimenticabili come “Il porto di Livorno” di Piero Ciampi, l’iconica “Ma che freddo fa”, “Amore disperato”, “Ti stringerò”, insieme a classici della tradizione popolare come “Maremma”. Una serata ricca di emozioni, che celebra la grande tradizione musicale italiana con un tocco contemporaneo.

RIPRODUZIONE RISERVATA