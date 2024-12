La grande magia del Poetto: dicembre, sole e aperitivi 

Bagni, tintarelle, giochi in spiaggia, selfie. E poi: tante persone in fila ai chioschi per un aperitivo o per il pranzo, ma anche quelli che non rinunciano a una passeggiata. Al Poetto sembra un normale sabato di inizio estate, invece mancano poco più di tre settimane a Natale: spiaggia affollata, distese di asciugamani e pochissime giacche invernali. Il meteo (ieri 21 gradi) regala a Cagliari una piacevole coda d’estate. Tra la gioia dei cagliaritani e la soddisfazione dei ristoratori.

a pagina 24