“La Grande Jatte”, una domenica vittoriana 

Com’erano le giornate in epoca vittoriana? Danze, arie dell’opera pucciniana La Bohème, il cinema, buon cibo (immancabile il te) e trasgressione. Per una domenica, Cagliari rivive quell’ambientazione con sfilate di abiti sfarzosi con la crinolina, lezioni di bon ton e poesie. «Siamo principesse», dicono due donne che indossano vestiti vaporosi in contrasto con la vita stretta che coprono il corpo quasi completamente, a accezione di una scollatura che mette in mostra le spalle.

Un successo

Teatro d’eccezione delle tredicesima edizione della Grande Jatte è la Passeggiata Coperta al Bastione e le vie di Castello per un giorno trasformate una macchina del tempo collettiva in rigoroso dress code dell’Ottocento. Un tuffo nel passato, sino all’epoca vittoriana, grazie alla manifestazione che conquista (di nuovo) migliaia di cagliaritani e non e regala ai visitatori l’impressione di essere dentro una favola. L’obiettivo degli organizzatori (l’associazione culturale Mad²Factory, direttrice artistica Claudia Cabitza con Francesca Depau e Alberto Toro), è centrato ancora una volta: regalare ai visitatori un momento di pura evasione, per immergersi in un’atmosfera fatta di bellezza e creatività. «Questa edizione è un omaggio a Puccini», il tema era “Celebrando la Bohème”, opera pucciniana messa in scena per la prima volta nel 1896, dicono. «Inizialmente, La Jatte era un picnic a tema ma adesso è diventato un festival. Il pubblico della Jatte anche stavolta è vario: ci sono famiglie, bambini e adulti».

Eleganza e femminilità

Non è difficile capire come mai lo stile vittoriano, con la sua aura di romanticismo e di femminilità forte e delicata al tempo stesso, conquisti tantissimi appassionati. Basta vedere la Passeggiata Coperta (ieri) per rendersene conto. «Sono un’appassionata dell’epoca vittoriana», dice Letizia Argiolas. «Sono un’appassionata e una studiosa». «Io “solo” un’appassionata e La Jatte è l’occasione perfetta per metterci in gioco», le fa eco Alice Ruiu. «Io indosso un abito da cocktail», sottolinea Luisanna Napoli. «L’atmosfera bohèmien, l’espressione, artistica, l’eleganza, la trasgressione di quell’epoca hanno un fascino irresistibile», aggiunge Rosalba Camba.

Lo spirito

La Grande Jatte non è (tanto) una rievocazione storica ed è forse per questo che chi partecipa lo fa con abiti più o meno elaborati (e costosi). Tanti hanno lavorato ai costumi per mesi. «Io l’ho creato», spiega Alessandro Cossu, calzoni bombati sui polpacci, impreziositi da broccati e dettagli metallici. «Questa è la base per ogni outfit steampunk», aggiunge. «Io e mia moglie, per ogni edizione, realizziamo da soli il nostro abito che cambia ogni volta», racconta Stefano Boi. «La Jatte è un momento di immersione in un mondo che ci piacerebbe vivere», aggiunge.

Gran ballo

Bellissima la mostra “Sua Maestà il Treno” curata da Luciano Toro, Piergiorgio Cojana e Gianni Sanna. Una collezione che include pezzi unici come targhe, utensili, persino progetti di carrozze e motrici. Gioiello della mostra un impianto telegrafico del 1861, accompagnato da un manuale di istruzioni di Matteucci, che svela i segreti e le meraviglie del personale ferroviario della Sardegna tra il XIX e il XX secolo. Confermato il progetto “Steampunk e inclusività”: un contest dove le protesi utilizzate da persone con disabilità diventano protagoniste, una base sulla quale costruire nuove forme espressive. Bellissimo e coinvolgente il concerto dei “Glee’s musica d’Irlanda e Sardegna” (da sempre un “pezzo” della Grande Jatte), un sogno invece il “Gran ballo” finale curato dall’associazione culturale “8cento”. Poi, dopo cena, tutti a casa, di nuovo nel 2024. Qualcuno già pensa alla prossima edizione, a fine primavera 2025. «Per quell’occasione cercherò un abito lussurioso», dice Elisabetta Dessì.

RIPRODUZIONE RISERVATA