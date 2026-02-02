La Grande Jatte, mi concede questo ballo? 

Un tuffo nell’eleganza di fine Ottocento, tra galateo, musica e rituali sociali che raccontano un’epoca. Domani alle 19.30 La Piccola Caffetteria di Cagliari apre le porte a “Tra luci e valzer”, aperitivo culturale che promette di trasformare il locale di via Gaetano Cima in una piccola sala da ballo d’altri tempi, dove storia e danza si intrecciano in un racconto affascinante. L’iniziativa porta la firma della Grande Jatte e si inserisce in un percorso più ampio che guarda già al futuro.

A spiegarlo è la direttrice artistica Claudia Cabitza: «Tutto nasce da un progetto strutturato che svilupperemo nel 2026 con il Festival Grande Jatte» che, danni, dal Bastione alla Passeggiata Coperta, riparta la città ai fasti che furono. L’etichetta sociale nelle sale da ballo è un tema che negli anni ha suscitato molta partecipazione: abbiamo deciso di approfondirlo non solo attraverso lezioni con una scuola di ballo di Bologna, ma anche in spazi come La Piccola Caffetteria, dove il pubblico potrà scoprire come erano organizzati i balli e quali regole governavano la vita mondana a cavallo tra Ottocento e Novecento». A guidare l’incontro, dal punto di vista storico, sarà Francesca Perseu, chiamata a ricostruire il contesto sociale del XIX secolo, tra codici di comportamento, ruoli e consuetudini che oggi appaiono lontani ma continuano a raccontare molto del nostro passato e della nostra storia. Per prenotazioni, 3471719066.

