La “Grande Jatte” conquista tutti 

Un salto indietro nel tempo, all’epoca Vittoriana. Come teatro il grande polmone verde dei Giardini di via Austria a ridosso di via Fiume. Qui ieri è andata in scena la bellezza degli abiti sontuosi, dei gioielli, dei cilindri. E così in un attimo l’area si è trasformata in un giardino dell’Ottocento dove passeggiano eleganti signore con l’ombrellino, gentleman con i fazzoletti nei taschini e dove si stendono tovaglie per i pic nic.

Il battesimo

La prima Grande Jatte in salsa quartese organizzata dalla Pro Loco, è stata un successo di partecipanti e di curiosi che sono accorsi per vedere da vicino cosa stava succedendo tra i prati dove erano allestiti tavolini con ceramiche pregiate e dove c’era un gran viavai di corsetti e di abiti tutti in perfetto stile Vittoriano.

«Avevamo in mente già da qualche anno di organizzare un evento del genere a Quartu», spiegano il presidente della Pro loco Stefano Lai con la socia Valentina Milia, «è da tempo che ci siamo appassionati a questa epoca e abbiamo partecipato in coppia diverse volte alla Grande Jatte di Cagliari». In questa prima edizione, «abbiamo pensato più che altro a una passeggiata d’epoca nel prato, poi magari il prossimo anno faremmo ancora meglio». La passione per l’età Vittoriana, aggiunge Milia, «ce l’ho fin da bambina. Io sono un archeologa e sono appassionata di storia. Ho sempre sognato di indossare questi abiti, mia mamma è la mia stylist e poi cerchiamo sempre di essere abbinati anche nei colori».

La passione

Ombrellino in mano e abito sontuoso, Federica Picci spiega: «Io amo quest’epoca, amo poter indossare la bellezza, che trasmettono questi abiti. Da piccola guardavo i film e sognavo di poter mettere anche io quei vestiti». Insieme a lei Monica Atzeni che indossa un vestito da pic-nic: «Niente abiti da ballo oggi, vista l’ora era più adatto questo. Io mi immedesimo nella figura della signorina Rottermeier». Sedute sul prato ci sono poi quattro amiche. Lena Francolungo, una di loro, racconta: «Ci divertiamo a fare le principesse della Disney. Oggi siamo qui e siamo felicissime». Il più gettonato è l’arco fiorito all’ingresso dei giardini dove tanti curiosi si fermano per fare un selfie. Tra loro Valeria Zedda: «Sono affascinata dalla presenza di tutti queste persone con questi meravigliosi abiti in uno scenario così bello». Alla serata ha partecipato anche l’associazione Steampunk Sardegna, con i suoi caratteristici abiti.

