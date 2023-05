La Grande Jatte, ai Giardini pubblici il ritorno all’800 

Scacchi giganti, dame, porcellane e l’appuntamento imperdibile del tè. Come da perfetta tradizione inglese, che ieri ha conquistato anche i Giardini Pubblici, teatro d’eccezione per La Grande Jatte.

Un tuffo nel passato, sino all’epoca vittoriana, grazie alla manifestazione che dopo due anni di fermo causa Covid è tornata nel capoluogo sardo per la sua undicesima edizione. Vestendolo con gli abiti e l’atmosfera elegante del passato e regalando ai visitatori l’impressione di essere dentro una favola.

A riportare alla - triste - realtà ci pensa l’Anfiteatro, riaperto - sempre parzialmente - in fretta e furia e non inserito nel circuito dei monumenti accessibili gratuitamente nel weekend della cultura. Così i visitatori che si sono spinti sino al cancello arrugginito del più importante degli edifici pubblici della Sardegna, hanno dovuto pagare per conoscere una parte della gloriosa storia dello sfortunato sito archeologico di epoca romana. Molti i cagliaritani, che da tempo attendono che vengano restituiti decoro e la giusta dignità all’area di via Sant’Ignazio, rimasti delusi. E che si chiedono quando saranno sostituiti i cartelli, ormai illeggibili.

