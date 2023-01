La grande impresa della cos  

Pomezia 3

Cos 4

Pomezia (3-4-3) : Marcucci, Di Nezza, Gagliardini, Pizzuto, Ruggiero (39’ st Rosania), Mezzina (14’ st Lahrach), Lo Pinto, Rocchi (33’ st Oi), Nanni (14’ st Carta), Teti, Massella (26’ st Barbarossa). In panchina D’Adamo, Cardinale, Gasbarra, Giovagnoli. Allenatore Venturi.

Cos (3-5-2) : De Luca, Laconi, Derbali, Zanoni, Ganzerli, Demontis (50’ st Cadau), Ladu, Piredda, Floris (44’ st Manca), Mancosu (35’ st Villa), Nurchi. In panchina Moro, Loi, Zoppi, Vesi, Piroddi, De Mutiis. Allenatore Loi.

Arbitro : Cortese di Bologna.

Reti : nel pt 5’ Nanni, 13’ Teti, 30’ Massella, 32’ Ladu (r); nel st 28’ Ladu (r), 39’ Floris, 48’ Nurchi.

Note : espulso Teti al 10’ st; ammoniti Ladu, Piredda, Di Nezza; recupero 2’ pt e 6’ st.

Pomezia. Sotto di tre reti dopo mezz’ora, la Cos compie una grande impresa ribaltando il risultato (3-4) contro il Pomezia. Il gol vittoria, di Nurchi, arriva in pieno recupero.

Subito sotto

Dopo 5’ i padroni di casa rompono l’equilibrio. Nanni riceve palla sulla destra, si accentra e col sinistro spedisce la palla sotto la traversa. Al 13’ il raddoppio: su azione d’angolo, Teti in corsa si inserisce sul secondo palo e batte De Luca. Al 26’ su cross rasoterra di Nanni, Massella colpisce il palo. Poco dopo ancora Massella, questa volta di testa, va vicino al gol. Alla mezz’ora arriva la terza rete: lancio dalle retrovie per Massella che s’infila tra Derbali e Laconi, addomestica la sfera e supera De Luca. Due minuti dopo la Cos riapre la sfida grazie a un rigore concesso per un fallo di mano di un difensore ospite: Ladu trasforma. La Cos insiste e al 39’ Floris di testa, su assist di Ladu, segna la seconda rete.

Il secondo tempo

Nella ripresa, al 6’ Nurchi da posizione defilata calcia sul fondo. Al 10’ Pomezia in dieci uomini per l’espulsione di Teti (salta col gomito alto su Derbali). Al 28’ Laconi viene steso in area. Il direttore di gara decreta il penalty. Dal dischetto ancora Ladu non sbaglia. In pieno recupero, il neo entrato Manca mette un pallone teso in mezzo all’area, irrompe Nurchi che completa la clamorosa rimonta.

