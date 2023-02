La grande impresa della Cos 

COS 2

Angri 1

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : De Luca, Balbo, Manca, Piredda (44’ st Piroddi), Demontis, Ladu, Mancosu, Zanoni, Mascia (10’ st Cossu), Derbali, Laconi. In panchina Maurizio Floris, Loi, Moi, Zoppi, Piras, Contu, Ganzerli. Allenatore Carta.

Angri (3-4-3) : Bellarosa, Liguoro, Manzo, Pagano, Varsi (31’ st Acunzo), De Rosa (22’ st Umile), Barone, Cassata (14’ st Fabiano), Langella (31’ st Vitiello), Fiore (35’ st Castellano), Sall. In panchina Esposito, Della Corte, Visconti, Palladino. Allenatore Condemi.

Arbitro : Silvestri di Roma.

Reti : 4’ pt Barone, 33’ st Mancosu; 36’ st Balbo.

Note : espulso Manca al 36’ pt; ammoniti Liguoro, Barone, Piras, Laconi; recupero 3’ pt e 5’ st.

Grande impresa della Costa Orientale Sarda che in dieci uomini piega in rimonta l’Angri e lascia la zona retrocessione. Passano appena 4’ e gli ospiti sbloccano il risultato. Su cross dalla sinistra di Liguoro, Barone si avventa sulla palla e batte De Luca sulla sua sinistra. Al 24’ conclusione di Mancosu, Bellarosa blocca in tuffo. Al 36’ il direttore di gara espelle Manca per una manata su Fiore. Al 46’ botta di Varsi dal limite, palla sulla traversa.

La ripresa

In avvio Mancosu da buona posizione calcia alto. Al 13’ De Luca chiude lo specchio a Barone. Al 20’ cross di Piredda dalla desta, deviazione di testa di Balbo, palla di poco alta. Al 28’ bella girata dal limite dell’area di Cossu, la palla sfiora l’incrocio dei pali. Al 28’ sugli sviluppi di una punizione, diagonale di Balbo a mezza altezza dall’interno dell’area, Bellarosa vola e respinge. Al 33’ cross rasoterra di Cossu dalla sinistra e deviazione vincente di Mancosu. Al 36’ il sorpasso: traversone dalla destra di Mancosu per Balbo che trafigge Bellarosa. Per la Cos tre punti d’oro colato.

