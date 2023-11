la grande gioia di Arnaldi & C.  

Malaga. Parlano tutti i componenti della squadra, tutti orgogliosi e comprensibilmente felici. «Jannik e Matteo sono stati straordinari», dice Lorenzo Musetti, senza voce e visibilmente emozionato. «È la più grande emozione della mia carriera. Non ho giocato questi giorni ma sono felice di essere parte di questa squadra», gli fa eco Simone Bolelli, doppista e veterano del gruppo, mentre “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano continua a scorrere dagli altoparlanti. «È pazzesco, ci supportiamo tutti in questo gruppo e penso che l'avete visto», spiega Matteo Arnaldi che sembra vivere una vera favola dopo aver dato all’Italia il fondamentale punto del vantaggio. «Grazie a tutti loro», commenta Lorenzo Sonego, fondamentale a Bologna e, a Malaga, in doppio con Sinner contro Olanda e Serbia. «È un momento emozionante per me, per questa squadra».

RIPRODUZIONE RISERVATA